Te trzy kolory wybierają osoby o najwyższym IQ. Jednej barwy unikają jak ognia

Wybór ulubionej barwy wykracza poza zwykły gust, a psychologiczne analizy łączą go z określonym poziomem intelektualnym.

Eksperymenty naukowe dowodzą, że ponadprzeciętne IQ wiąże się ze słabością do trzech konkretnych odcieni.

Sprawdź, które barwy odzwierciedlają kreatywność i analityczne myślenie, a jakich kolorów świadomie unikają ludzie inteligentni.

Zastanawiające jest, z jakiego powodu pewne barwy przyciągają nasz wzrok bardziej niż pozostałe. Zamiłowanie do konkretnego koloru stanowi istotny nośnik informacji o naszym temperamencie, cechach charakteru oraz sposobie analizowania rzeczywistości. Osobiste upodobania wizualne są szeroko badane przez psychologię barw, która szuka powiązań między estetyką a ludzką psychiką. Naukowcy z University of British Columbia dowiedli, że nasze kolorystyczne wybory bezpośrednio korelują z wysokością ilorazu inteligencji. Pozostaje więc pytanie, które palety barw najbardziej przyciągają bystre umysły.

Jakie kolory wybierają osoby z wysokim IQ?

Osoby mogące pochwalić się wysokim poziomem inteligencji zazwyczaj stawiają na szarości, błękity i zieleń. Niebieski stanowi powszechny symbol porządku, logicznego myślenia oraz ogromnego zaufania i życiowej stabilności. Ludzie lubiący ten odcień wyróżniają się racjonalnym podejściem do rzeczywistości, cenią prawdę i wykazują doskonałe zdolności analityczne, a sama barwa ułatwia im koncentrację i skutecznie łagodzi stres, co wspiera procesy poznawcze. Kolejnym ulubieńcem bystrych umysłów jest zieleń, która nierozerwalnie łączy się z harmonią, naturą oraz ciągłym rozwojem. Dla jednostek inteligentnych odcień ten stanowi synonim przyswajania wiedzy, życiowej równowagi i nieszablonowego rozwiązywania problemów. Preferowanie zieleni często demaskuje jednostki niezwykle kreatywne, potrafiące szybko adaptować się do nowych warunków i wykazujące ogromną ciekawość świata. Zestawienie zamyka kolor szary, oznaczający życiową dojrzałość, praktyczność oraz pożądaną neutralność, pozbawioną krzykliwości. Sympatycy szarości to zazwyczaj osoby wyjątkowo rozważne, zrównoważone i skupiające się wyłącznie na twardych faktach. Odcień ten, będący wizualną metaforą słynnych szarych komórek, doskonale odzwierciedla analityczny umysł i zdolność do podejmowania mocno przemyślanych kroków.

Tego koloru nie znoszą ludzie o ponadprzeciętnej inteligencji

Analizy ekspertów przynoszą jeszcze jeden interesujący wniosek dotyczące psychologii barw. Posiadacze wysokiego ilorazu inteligencji niezwykle rzadko deklarują sympatię do koloru czerwonego. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest dość logiczna, ponieważ czerwień to barwa mocno stymulująca. Ludzie o analitycznych umysłach, którzy do codziennego funkcjonowania potrzebują maksymalnego skupienia, spokoju i wewnętrznego wyciszenia, traktują ciągłe przebywanie w otoczeniu tak agresywnego koloru jako męczące i mocno dekoncentrujące. Zdecydowanie preferują przestrzenie sprzyjające pracy intelektualnej, a nie ciągłej, męczącej ekscytacji.

Trzeba oczywiście pamiętać, że ostateczne preferencje estetyczne stanowią kwestię wysoce indywidualną, na którą wpływa wiele zmiennych, takich jak kultura, bagaż życiowych doświadczeń czy choćby aktualny nastrój. Zależności odkryte przez badaczy pokazują jednak fascynujące powiązania między psychologią barw a wspólnymi cechami ludzi o specyficznych predyspozycjach intelektualnych.

