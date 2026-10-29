Znana polska marka wchodzi w pielęgnację włosów: pierwsza linia do skóry głowy i włosów inspirowana skincare, zbudowana wokół wzmocnienia

Skóra głowy to też skóra

Coraz więcej kobiet, które mają rozbudowaną rutynę do twarzy i czytają składy kremów, zaczyna tak samo patrzeć na półkę z kosmetykami do włosów. Ten trend, nazywany skinification w pielęgnacji włosów, zakłada, że skóra głowy i włosy zasługują na taką samą uwagę jak cera. Nie chodzi tylko o oczyszczanie, ale o realną poprawę kondycji skalpu i włókna włosa.

Your KAYA odpowiada na tę potrzebę tak, jak robi to w każdej kategorii: formułami potwierdzonymi badaniami aparaturowymi i komunikacją opartą na składnikach, a nie na pustych obietnicach.

Wzmocnienie od razu i takie, które buduje się w czasie

Silne, lśniące, gęste włosy zaczynają się od wzmocnienia. Dlatego każdy z pięciu produktów wzmacnia skórę głowy i włosy, choć każdy w inny sposób. Część z nich daje efekt widoczny tuż po użyciu, inne działają długofalowo, wspierając tzw. hair longevity, czyli długowieczność włosów. Linia nie wymaga przy tym dodatkowego, czasochłonnego rytuału. Wpisuje się w to, co i tak robimy każdego dnia: mycie, suszenie i stylizację.

Pięć produktów, od skóry głowy po końcówki

SCALP DETOX to kwasowy peeling do skóry głowy z kwasem mlekowym, glikolowym i pochodną kwasu azelainowego, składnikiem znanym z pielęgnacji cery problematycznej. Usuwa martwy naskórek i resztki stylizacji, reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczne oznaki łupieżu, łuszczenia i swędzenia wywołanego przesuszeniem oraz unosi włosy od nasady.

AQUA BOOST to nawilżający szampon do włosów i skóry głowy z kwasem hialuronowym i prebiotyczną inuliną. Skutecznie myje, eliminując uczucie suchości, ściągnięcia i szorstkości skóry głowy, a jednocześnie nie obciąża włosów.

GLOSS RITUAL to nawilżająco-wygładzająca odżywka z ekstraktem z wąkroty azjatyckiej, masłem shea, proteinami z kukurydzy i pszenicy oraz kompleksem minerałów. Poprawia stan łuski włosa i zwiększa połysk włosów o 26%, co potwierdzają badania aparaturowe.

SMOOTH & PROTECT to termoochronna mgiełka z kompleksem aminokwasów i multipeptydem z ciecierzycy. Chroni włosy przed wysoką temperaturą do 230°C podczas suszenia, prostowania i kręcenia, tworzy warstwę chroniącą przed czynnikami zewnętrznymi, zmniejsza puszenie i zapobiega elektryzowaniu.

GROWTH ACTIVATOR to wzmacniające serum do skóry głowy, zaprojektowane jak serum do twarzy: z dwoma składnikami aktywnymi w skutecznych stężeniach, 2% Kerascalp™ (ekstrakt z owoców amli) i 0,5% kofeiny. Badania aparaturowe potwierdzają wzrost gęstości włosów o 11% i ich grubości o 12%. Wcierka widocznie zmniejsza wypadanie włosów, a użytkowniczki zauważały mniej włosów na szczotce oraz pojawianie się tzw. baby hair.

Autor: Your KAYA/ Materiały prasowe