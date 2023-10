Nie daj się zaskoczyć! Genialna współpraca makijażowa z samym sir Eltonem Johnem. Ta szminka ma moc

Znana marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

Life is a Celebration! To będą najmodniejsze buty tego sezonu

Boże Narodzenie w październiku nie brzmi dobrze, jednak to doskonały czas, by powoli wdrażać się i przygotowywać do grudniowych świąt. W oczekiwaniu na ciężarówki Coca Coli w reklamie warto przejrzeć oferty kultowych marek, które powoli prezentują swoją zimowe nowości. Wbrew pozorom może się okazać, że to właśnie październik będzie najlepszym miesiącem na kupowanie prezentów dla bliskich. My też znany te grudniowe szaleństwo po sklepach, kiedy to z paniką w oczach szukamy upominku idealnego, albo z trwogą wyczekujemy, czy kurier zdąży przywieźć nasze zamówienia. Dlatego też w tym roku postanowiliśmy przyjść do was z pomysłami na prezent wcześniej. Przedstawiamy świąteczną kolekcję marki Charlotte Tilbury, a w niej wyjątkowa współpraca z sir Eltonem Johnem. Obok tego nie da się przejść obojętnie.

Zobacz również: Znana marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

Ta pełna gwiazd kampania, zainspirowana dziedzictwem Eltona, emanuje błyszczącą, euforyczną energią sezonu świątecznego, szerząc radość, szczęście i magię dzięki kultowemu świątecznemu hymnowi Eltona, ‘Step Into Christmas!’. Dzięki tej kampanii Charlotte i Elton otwierają drzwi do Club Magic i zapraszają wszystkich,wszędzie, aby przetańczyć całą noc z INSPIRUJĄCYMI MUZAMI PIĘKNOŚCI Charlotte. tej gwiazdorskiej ofercie znajduje się jedyna w swoim rodzaju KATE MOSS, cudowna JOURDAN DUNN, przełomowa aktorka, muzyk i aktywistka MICHAELA JAÉ RODRIGUEZoraz utalentowane siostrzenice Charlotte, SOFIA TILBURY i BELLA TILBURY – wraz z programem specjalnym występ aktorki i muzyka RINA SAWAYAMA.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

- „Kochani, tajemnica wyszła na jaw! Wreszcie mogę ujawnić że mój drogi przyjaciel, legenda muzyki i eden z prawdziwych wizjonerów życia, ELTON JOHN dołączył do mnie, aby świętować mój ulubiony czas rok w wielkim stylu w mojej nowej KAMPANII WAKACYJNEJ! Elton jest dla mnie ogromną inspiracją całe moje życie! Jest skarbem narodowym. To największy człowiek renesansu, polityk, a muzyczny geniusz uwielbiany przez pokolenia. Podzieliliśmy się wieloma magicznymi rzeczami na przestrzeni lat, odkultowego numeru VOGUE „Party Special” w od grudnia 2002 r. do chwili, gdy go zobaczyłam - mówi Charlotte Tilbury.

Co znajdziesz w świątecznej kolekcji Charlotte

Limitowana kolekcja szminek IT’S ROCK STAR DNA IN A TUBE!

Pomadki Rock Lips zachwycają każdego czuj się i wyglądaj jak gwiazda! Olśniewający wzór srebrnej gwiazdy nadruk na każdej kulce szminki jest inspirowany twórczością Eltona i ego kultowymi, gwiazdorskimi kostiumami scenicznymi.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Magiczne paletki do twarzy

Oto hollywoodzkie sztuczki z różem i blaskiem gwiazd! Sekrety urody Charlotte za kulisami z pracy na wybiegach i czerwonych dywanach można z łatwością uchwycić w tych kompaktowych rozmiarach. Wzbogacone jedyną w swoim rodzaju innowacją magicznego laboratorium Charlotte: ŚWIATŁO LIFTUJĄCE NOWEJ GENERACJITECHNOLOGIA FLEX z POLIMERAMI ROZCIĄGAJĄCYMI TEKSTURĘ, które dopasowują się do skóry, zapewniając idealne. Światło typu soft-focus o działaniu liftingującym i rozświetlającym! TO SAMODZIAŁAJĄCA MAGIA MAKIJAŻU! Wtapia się w skórę, zapewniając BEZSZWOWE WYKOŃCZENIE i ślizga się, zapewniając SUPER MŁODSZY wygląd.Oddaje kultowy HOLLYWOODSKI SEKRET RÓŻOWYCH ŚWIATEŁ, które aktywują się na Twojej skórze wydobądź swoje naturalne pigmenty i nadaj nierealny efekt blasku w najbardziej pochlebny sposób

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury