Nie wyobrażam sobie zimy bez takiej kurtki. Teraz w promocji Reserved za mniej niż 200 zł. Ten model bosko grzeje i wygląda niczym z wybiegu

Wielkie promocje w Reserved. Ciepłą i wygodna kurtka to absolutna podstawa zimą. Kiedy za oknami temperatury spadają poniżej zera, to właśnie wygoda i funkcje grzewcze garderoby liczą się najbardziej. Na dobrą, zimową kurtkę warto wydać nieco więcej i nie kupować najtańszego modelu. Kupując kurtkę lub płaszcz zimowy zawsze zwracam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, czy jest ciepła, a po drugie, czy nie przypomina przysłowiowego worka na ziemniaki. Wbrew pozorom, da się połączyć te dwie rzeczy. Propozycje takich kurtek znajdziesz podczas trwających wyprzedaży w sklepach Reserved. Moją uwagę przykuła kurka damska na zimę z obszerny kapturem oraz z odpinaną stójką z imitacją futra. Ten model w promocji Reserved kosztuje 199,99 zł. Kurtka posiada zapinany w talii pasek z metalową klamrą, który idealnie podkreśla kobiecą sylwetkę. Dzięki niemu proporcje sylwetki nie są zaburzone i prezentuje się ona lekko. Obszerny kaptur skryje każdą fryzurę i uchroni ją przed zniszczeniem. Kurtka damska z promocji Reserved dostępna jest w beżowym kolorze. To rewelacyjna propozycja dla kobiet po 50-tce. Jasne i ciepłe kolory odmładzają twarz i dodają jej blasku.

