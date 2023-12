Luksusowy krem do twarzy dla kobiet po 50-tce w promocji Biedronki. Tylko 10 zł. Potężny efekt odmłodzenia i lifting już po pierwszym użyciu

Nowe promocje w Biedronce. Markowy krem przeciwzmarszczkowy za 10 zł

Najnowsza gazetka promocyjna Biedronki to przede wszystkim oferta przedświątecznych bestsellerów. Po obniżonej cenie kupisz produkty potrzebne na święta. Jednak oferta spożywcza to niejedyne, co znajdziesz w promocji Biedronki w tym tygodniu. Interesująco wygląda także promocja na kosmetyki. Wśród nich znajdziesz rewelacyjny krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet po 50-tce za jedyne 9,99 zł. To odżywcza formuła pełna składników aktywnych, które znacząco wpływają na procesy starzenia się skóry. Mowa o kremie Eveline Cosmetics Multi-Odżywczy krem-serum z 24k złotem 50+. - Korzysta on z innowacyjnej technologii 24k GOLD THERAPY 4D™. Wzbogacone o 24k koloidalne złoto formuły zapewniają wszechstronne działanie odmładzające, przeciwdziałając utrwalonym zmarszczkom i przywracając skórze właściwą objętość. Niespotykane, złote cząsteczki działają wygładzająco i liftingująco już od momentu aplikacji. Pobudzają intensywną syntezę kolagenu i rekonstrukcję tkanek podporowych, dzięki czemu odmładzają kontur twarzy i wyraźnie redukują zmarszczki - czytamy na oficjalnej stronie Eveline Cosmetics.

