Niech się mieni! Modny makijaż na Sylwestra 2022/2023. Kolory i trendy na najbardziej imprezową noc w roku

Te kreacje będą najlepsze na sylwestra 2022/2023. Zobacz, jak robi to Magda Narożna (Piękni i Młodzi). Gwiazda Sylwestra Marzeń to źródło inspiracji

Obłędny makijaż sylwestrowy 2022/2023. Wizażysta zdradza, jak go zrobić samodzielnie krok po kroku. To banalne!

Modny makijaż na Sylwestra 2022/2023. Co będzie w trendach?

Podczas sylwestrowej zabawy dozwolone jest wszystko. Błyski i brokat na oczach, kolorowe pomadki oraz szaleństwo z rozświetlaczem. Zanim jednak dasz się porwać makijażowemu szaleństwu postaw na pielęgnację. Tylko ona zapewni Ci piękną skórę i promienny wygląd. Dobrym sposobem na pielęgnacyjne last minute są maseczki. Dodają ona skórze blasku, wygładzają i zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia. Prawdziwym maseczkowym must have jest urządzenie UFO 2 od marki FOREO.

Zobacz także: Jak przechować gwiazdę betlejemską na drugi rok? Prosty sposób pielęgnacji, dzięki któremu kwiat zakwitnie znów

UFO 2 od FOREO to urządzenie dedykowane do całościowego zabiegu na twarz maseczkami i terapii światłem LED, dodatkowo wyposażone w termo- i krioterapię. Brzmi intrygująco prawda? Relaksujące pulsacje soniczne, terapia pełnym spektrum światła LED oraz przyjemne chłodzenie i grzanie dają niepowtarzalny efekt i wzmacniają działanie kosmetyków. Jeśli dodamy do tego maseczkę z mikrofibry nasączoną składnikami odżywczymi oraz ekstraktami otrzymamy UFO 2. Dzięki zaawansowanej technologii to inteligentne urządzenie wtłacza esencję pod powierzchnię naskórka, sprawiając, że otrzymujemy najbardziej profesjonalny, całościowy i skuteczny zabieg maseczką na świecie... i to w przeciągu 90 sekund

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Żaden sylwestrowy makijaż nie może obejść bez podkładu i korektora. Tylko one zapewnią skórze piękny wygląd, bez przebarwień i niedoskonałości. Warto postawić na kosmetyki rozświetlające, które jednak zakryją, to co zakryć powinny. Taką perełką jest podkład Sephora Collection Best Skin Ever Glow. Dzięki delikatnej, lekkiej konsystencji, podkład BEST SKIN EVER GLOW łączy w sobie regulowane średnie krycie i ultra naturalne świetliste wykończenie, aby nadać cerze świeży wygląd. Dzięki zawartości pigmentów odbijających światło, zwiększa promienność cery i zapewnia natychmiastowy zdrowy blask. Wygładza strukturę skóry, rozmywa niedoskonałości oraz zmniejsza widoczność porów i drobnych zmarszczek. Skóra wygląda na pełną życia od rana do wieczora.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Z cieniami pod oczami rozprawi się natomiast korektor Sephora Collection High Coverage Concealer. Optymalnie i bez efektu obciążenia koryguje cienie pod oczami i inne niewielkie niedoskonałości, sprawia, że spojrzenie jest świeże i wypoczęte. Ultra naturalny i długotrwały rezultat. Wygładza kontur oka.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

W makijażu oczu polecamy kremowy cień do powiek MOIRA Lucent Cream Shadow. Jedwabiście gładka, kremowo-żelowa formuła o doskonałej pigmentacji. Cień bardzo łatwo rozprowadza się po powiece i znakomicie blenduje. Zapewnia on spektakularny efekt i satynowy błysk, który dobrze prezentuje się także na opadającej i dojrzałej powiece.

i Autor: Materiały prasowe MOIRA COSMETICS

Eye Glaze Liquid Eyeshadow od marki Golden Rose, to lekki cień do powiek o płynnej konsystencji i długotrwałej formule. Dostępne są trzy rodzaje wykończenia: matowe, satynowe i perłowe. To idealny kosmetyk dla miłośniczek minimalizmu, które oczekują najwyższej jakości nie będąc zmuszane do kupowania wielu produktów. Płynne cienie do powiek to rewelacyjna opcja na piękny i szybki makijaż.

i Autor: Materiały prasowe Golden Rose

W makijażu ust rządzi pomadka Maybelline SUPER STAY VINYL INK. Ta płynna szminka zapewnia długotrwały połysk, niczym lakier do ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16h, nie rozmazuje się i nie ściera. Formuła wzbogacona o aloes i witaminę E zapewnia komfort noszenia. Intensywny kolor.

i Autor: Materiały prasowe Maybelline