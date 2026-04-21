Niech Twoja idealna fryzura podróżuje wraz z Tobą

Karolina Piątkowska
2026-04-21 13:27

Dyson wprowadza na rynek suszarkę do włosów Supersonic™ Travel, zaprojektowaną z myślą o wymaganiach współczesnych podróżników, bez kompromisów w kwes>i zdrowia włosów, czy efektach stylizacji. Dzięki uniwersalnemu napięciu suszarka jest przeznaczona dla osób chcących uzyskać szybką stylizację w domu i w podróży, oraz cieszyć się gładszymi i bardziej lśniącymi włosami. Od codziennych treningów na siłowni po weekendowe wypady lub wyjazdy - suszarka Supersonic™ Travel podkreśla zdrowy wygląd włosów, dzięki czemu możesz wyglądać i czuć się najlepiej zawsze i wszędzie.

Autor: Dyson/ Materiały prasowe

„Nie tylko zminiaturowaliśmy suszarkę, ale także przeprojektowaliśmy ją z myślą o podróżach.  Supersonic™ Travel zapewnia wydajną stylizację, jednocześnie chroniąc włosy przed nadmierną  temperaturą. Została zaprojektowana z myślą o wydajności, możliwości zabrania w podróż i zdrowym  wyglądzie włosów.”  - James Dyson, założyciel i główny inżynier

O 32% mniejsza i o 25% lżejsza niż pełnowymiarowa suszarka Dyson Supersonic™, waży mniej niż puszka napoju, nowa suszarka jest idealna do  bagażu podręcznego – z łatwością mieści się w torebce, bagażu kabinowym, czy  torbie podróżnej, a przy tym oferuje błyskawiczne suszenie bez wysiłku, z  którego słynie Dyson. Suszarka podróżna Dyson Supersonic™Travel jest  kompatybilna z końcówkami modeli Supersonic oraz Supersonic Nural™, a  napięcie automatycznie dopasowuje się do kraju, w którym się znajdujesz, zapewniając pełną wydajność urządzenia na całym świecie.

Nadmierna temperatura jest jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń włosów,  a konwencjonalne suszarki często wykorzystują niekontrolowane ciepło, które z  czasem może osłabiać włosy. Suszarka do włosów Dyson Supersonic™ Travel jest  wyposażona w inteligentną technologię kontroli ciepła, która mierzy  temperaturę powietrza 100 razy na sekundę, zapobiegając uszkodzeniom termicznym, a jej strumień  powietrza jest precyzyjnie zaprojektowany, aby suszyć włosy szybko i równomiernie, dzięki czemu  włosy wyglądają zdrowo i są błyszczące.

W domu i w podróży, Dyson zadba o Twoje włosy

Kiedy w 2016 roku Dyson wprowadził na rynek pierwszą suszarkę Supersonic™ był to radykalny  przełom w porównaniu z tradycyjnym designem suszarek do włosów. Szybki silnik cyfrowy Dyson  Supersonic™ Travel waży 331 g, a pełna puszka napoju gazowanego (330 ml) waży około 350–390 g.

Technologia wykorzystana w suszarce jest oparta na szeroko zakrojonych badaniach naukowych nad  włosami, a sama suszarka Dyson Supersonic™ wyznacza nowy standard w stylizacji, będąc  zaprojektowaną tak, aby chronić zdrowy wygląd włosów przy każdym użyciu.

Aby jeszcze skuteczniej wspierać zdrowie skóry głowy, Dyson wprowadził suszarkę Supersonic Nural™, wyposażoną w tryb  ochrony skóry głowy, który dostosowuje temperaturę powietrza,  zapobiegając przegrzaniu i wysuszeniu skóry głowy. Supersonic  Nural™ to inteligentny towarzysz stylizacji w domu, zaprojektowany tak, aby wspierać zdrowy wygląd włosów i skóry  głowy oraz wspierać wzrost nowych włosów.

Z myślą o stylizacji poza domem, nowa suszarka Dyson  Supersonic™ Travel to kompaktowe rozwiązanie, które łączy  kluczowe technologie Dyson w mniejszym i lżejszym formacie -bez kompromisów w efektach stylizacji. Kompatybilność z  końcówkami Dyson Supersonic™ oraz Supersonic Nural, pozwala  uzyskać ulubioną fryzurę, gdziekolwiek jesteś.

Idealni towarzysze podróży

Niezależnie od tego, czy jesteś w pokoju hotelowym,  poczekalni na lotnisku czy w nadmorskim kurorcie, suszarka  zapewnia wygodne i wydajne suszenie w podróży,  wspierane przez kosmetyki w wersji podróżnej, które  chronią i odżywiają włosy w zmieniających się warunkach  klimatycznych.

Suszarka Supersonic™ Travel idealnie współgra z mini  odżywką w spłukiwania Dyson Omega™, aby chronić i  regenerować włosy przy każdym użyciu. Wzbogacona  mieszanką Dyson Oli7™ – unikalną kombinacją siedmiu  olejków bogatych w kwasy omega, w tym oleju  słonecznikowego uprawianego na farmach Dyson, odżywka  bez spłukiwania zapewnia głębokie odżywienie, ogranicza  puszenie się włosów i chroni przed wilgocią. Razem tworzą kompletny system pielęgnacji i stylizacji  włosów, zarówno w domu, jak i w podróży.

Ewolucja piękna Dyson

Przez ostatnią dekadę inżynierowie i styliści Dyson prowadzili badania, wykorzystując naukę o  włosach, przepływie powietrza, kontroli temperatury i składnikach aktywnych, aby rozwiązywać  rzeczywiste problemy w pielęgnacji i stylizacji włosów.

Zaangażowanie w naukę o włosach i skórze głowy opiera się na szeroko zakrojonych badaniach nad  biologią włosów. Badania pokazują, że nadmierna temperatura może degradować keratynę,  osłabiając łodygę włosa i prowadzić do jego łamliwości. Skóra głowy, w której znajduje się około 100 000 mieszków włosowych, może być wrażliwa na zmiany temperatury i wilgotności, zwłaszcza w  trakcie podróży. Inteligentna kontrola ciepła pomaga utrzymać optymalny poziom temperatury, co  może ograniczać przesuszanie i podrażnienia, jednocześnie chroniąc strukturę włosów.

Począwszy od Dyson Supersonic™, poprzez Airwrap™, Corrale™, Airstrait™, aż po kosmetyki  Chitosan™, Omega™ i Amino™, Dyson wykorzystuje naukę i inżynierię, aby na nowo zdefiniować  rutynę modelowania włosów, stawiając na pierwszym miejscu zdrowy wygląd, wydajność i  wszechstronność proponowanych rozwiązań

Błyskawiczna stylizacja włosów bez wysiłku, gdziekolwiek jesteś

„Obserwujemy wzrost popularności łatwych w utrzymaniu bardzo efektownych fryzur w podróży,  takich jak „fale rzeźbione powietrzem”. Korzystając z nowej suszarki Supersonic™ Travel, możesz  stworzyć swoją ulubioną stylizację i zachować przy tym maksymalny blask włosów. Idealnie sprawdzi  się zarówno w wilgotnym klimacie jak i w miejscach o suchym powietrzu, a precyzyjny przepływ  powietrza pomoże unieść włosy u nasady i wygładzić końcówki. To fryzura, która wygląda na  przemyślaną, ale niewymuszoną, idealna dla współczesnego podróżnika”. - Irinel de Leon, Globalna Ambasadorka Stylizacji

