Niech Twoja idealna fryzura podróżuje wraz z Tobą

„Nie tylko zminiaturowaliśmy suszarkę, ale także przeprojektowaliśmy ją z myślą o podróżach. Supersonic™ Travel zapewnia wydajną stylizację, jednocześnie chroniąc włosy przed nadmierną temperaturą. Została zaprojektowana z myślą o wydajności, możliwości zabrania w podróż i zdrowym wyglądzie włosów.” - James Dyson, założyciel i główny inżynier

O 32% mniejsza i o 25% lżejsza niż pełnowymiarowa suszarka Dyson Supersonic™, waży mniej niż puszka napoju, nowa suszarka jest idealna do bagażu podręcznego – z łatwością mieści się w torebce, bagażu kabinowym, czy torbie podróżnej, a przy tym oferuje błyskawiczne suszenie bez wysiłku, z którego słynie Dyson. Suszarka podróżna Dyson Supersonic™Travel jest kompatybilna z końcówkami modeli Supersonic oraz Supersonic Nural™, a napięcie automatycznie dopasowuje się do kraju, w którym się znajdujesz, zapewniając pełną wydajność urządzenia na całym świecie.

Nadmierna temperatura jest jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń włosów, a konwencjonalne suszarki często wykorzystują niekontrolowane ciepło, które z czasem może osłabiać włosy. Suszarka do włosów Dyson Supersonic™ Travel jest wyposażona w inteligentną technologię kontroli ciepła, która mierzy temperaturę powietrza 100 razy na sekundę, zapobiegając uszkodzeniom termicznym, a jej strumień powietrza jest precyzyjnie zaprojektowany, aby suszyć włosy szybko i równomiernie, dzięki czemu włosy wyglądają zdrowo i są błyszczące.

W domu i w podróży, Dyson zadba o Twoje włosy

Kiedy w 2016 roku Dyson wprowadził na rynek pierwszą suszarkę Supersonic™ był to radykalny przełom w porównaniu z tradycyjnym designem suszarek do włosów. Szybki silnik cyfrowy Dyson Supersonic™ Travel waży 331 g, a pełna puszka napoju gazowanego (330 ml) waży około 350–390 g.

Technologia wykorzystana w suszarce jest oparta na szeroko zakrojonych badaniach naukowych nad włosami, a sama suszarka Dyson Supersonic™ wyznacza nowy standard w stylizacji, będąc zaprojektowaną tak, aby chronić zdrowy wygląd włosów przy każdym użyciu.

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe

Aby jeszcze skuteczniej wspierać zdrowie skóry głowy, Dyson wprowadził suszarkę Supersonic Nural™, wyposażoną w tryb ochrony skóry głowy, który dostosowuje temperaturę powietrza, zapobiegając przegrzaniu i wysuszeniu skóry głowy. Supersonic Nural™ to inteligentny towarzysz stylizacji w domu, zaprojektowany tak, aby wspierać zdrowy wygląd włosów i skóry głowy oraz wspierać wzrost nowych włosów.

Z myślą o stylizacji poza domem, nowa suszarka Dyson Supersonic™ Travel to kompaktowe rozwiązanie, które łączy kluczowe technologie Dyson w mniejszym i lżejszym formacie -bez kompromisów w efektach stylizacji. Kompatybilność z końcówkami Dyson Supersonic™ oraz Supersonic Nural, pozwala uzyskać ulubioną fryzurę, gdziekolwiek jesteś.

Idealni towarzysze podróży

Niezależnie od tego, czy jesteś w pokoju hotelowym, poczekalni na lotnisku czy w nadmorskim kurorcie, suszarka zapewnia wygodne i wydajne suszenie w podróży, wspierane przez kosmetyki w wersji podróżnej, które chronią i odżywiają włosy w zmieniających się warunkach klimatycznych.

Suszarka Supersonic™ Travel idealnie współgra z mini odżywką w spłukiwania Dyson Omega™, aby chronić i regenerować włosy przy każdym użyciu. Wzbogacona mieszanką Dyson Oli7™ – unikalną kombinacją siedmiu olejków bogatych w kwasy omega, w tym oleju słonecznikowego uprawianego na farmach Dyson, odżywka bez spłukiwania zapewnia głębokie odżywienie, ogranicza puszenie się włosów i chroni przed wilgocią. Razem tworzą kompletny system pielęgnacji i stylizacji włosów, zarówno w domu, jak i w podróży.

Ewolucja piękna Dyson

Przez ostatnią dekadę inżynierowie i styliści Dyson prowadzili badania, wykorzystując naukę o włosach, przepływie powietrza, kontroli temperatury i składnikach aktywnych, aby rozwiązywać rzeczywiste problemy w pielęgnacji i stylizacji włosów.

Zaangażowanie w naukę o włosach i skórze głowy opiera się na szeroko zakrojonych badaniach nad biologią włosów. Badania pokazują, że nadmierna temperatura może degradować keratynę, osłabiając łodygę włosa i prowadzić do jego łamliwości. Skóra głowy, w której znajduje się około 100 000 mieszków włosowych, może być wrażliwa na zmiany temperatury i wilgotności, zwłaszcza w trakcie podróży. Inteligentna kontrola ciepła pomaga utrzymać optymalny poziom temperatury, co może ograniczać przesuszanie i podrażnienia, jednocześnie chroniąc strukturę włosów.

Począwszy od Dyson Supersonic™, poprzez Airwrap™, Corrale™, Airstrait™, aż po kosmetyki Chitosan™, Omega™ i Amino™, Dyson wykorzystuje naukę i inżynierię, aby na nowo zdefiniować rutynę modelowania włosów, stawiając na pierwszym miejscu zdrowy wygląd, wydajność i wszechstronność proponowanych rozwiązań

Błyskawiczna stylizacja włosów bez wysiłku, gdziekolwiek jesteś

„Obserwujemy wzrost popularności łatwych w utrzymaniu bardzo efektownych fryzur w podróży, takich jak „fale rzeźbione powietrzem”. Korzystając z nowej suszarki Supersonic™ Travel, możesz stworzyć swoją ulubioną stylizację i zachować przy tym maksymalny blask włosów. Idealnie sprawdzi się zarówno w wilgotnym klimacie jak i w miejscach o suchym powietrzu, a precyzyjny przepływ powietrza pomoże unieść włosy u nasady i wygładzić końcówki. To fryzura, która wygląda na przemyślaną, ale niewymuszoną, idealna dla współczesnego podróżnika”. - Irinel de Leon, Globalna Ambasadorka Stylizacji

