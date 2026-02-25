Niedoskonałości pod kontrolą. 3 kroki do czystej skóry z linią Lerosett od swederm

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-25 11:39

Marka swederm, znana z łączenia szwedzkiej tradycji pielęgnacyjnej z nowoczesną kosmetologią, przedstawia serię Lerosett. To rewolucja w walce z niedoskonałościami, która udowadnia, że skuteczna terapia cery problematycznej nie musi wiązać się z podrażnieniami. Trzyetapowy rytuał pomaga przywrócić równowagę, zdrowy wygląd i naturalny blask.

System oparty na unikalnej glince, delikatnym oczyszczaniu oraz niezapychającym nawilżeniu pozwala na skuteczne wyciszenie zmian skórnych i regulację pracy gruczołów łojowych. Zestaw składający się z żelu do mycia twarzy, głęboko oczyszczającej maseczki i lekkiego kremu to kompletna propozycja dla osób poszukujących kosmetyków o wysokiej skuteczności.

LEROSETT CLEANSING GEL

Pierwszy krok w pielęgnacji, który dzięki składnikom takim jak cynk PCA, kwas salicylowy, kwasy AHA i aloes, dokładnie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, nie naruszając bariery ochronnej.

Żel pozostawia uczucie czystości i świeżości bez nieprzyjemnego efektu ściągnięcia. Przygotowuje cerę na kolejne etapy kuracji, zwiększając ich skuteczność.

LEROSETT MASK

Serce linii i jej bestseller, oparty na marokańskiej glince Ghassoul. Może zmniejszyć niedoskonałości nawet o 90% w ciągu kilku godzin!

Działa jak magnes na zanieczyszczenia, absorbując toksyny i wspierając oczyszczenie porów. Jednocześnie, dzięki zawartości cynku, wapnia i magnezu, wycisza stany zapalne i wspiera gojenie. Może być stosowana na całą twarz lub punktowo, w zależności od potrzeb.

LEROSETT CREAM

Lekki krem, stanowiący zamknięcie rytuału pielęgnacyjnego. Zawiera normalizujący pracę gruczołów łojowych cynk PCA, oczyszczający kwas salicylowy, a także organiczny aloes, kwas hialuronowy, olej z nasion granatu, niacynamid i kwasy glikolowy oraz mlekowy,

Zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia, wzmacnia barierę ochronną skóry. Pozostaje ona miękka, ukojona i lepiej chroniona przed czynnikami zewnętrznymi.

Lerosett to pielęgnacja dedykowana nie tylko osobom zmagającym się z trądzikiem, ale każdemu, kto pragnie detoksu skóry i wyraźnego wygładzenia jej struktury.

