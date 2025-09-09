Niedoskonałości pod kontrolą

Gently Effective Cleansing Paste – żel oczyszczający, preparat punktowy i maseczka w jednym Niedrażniąca pasta, która redukuje widoczność istniejących niedoskonałości, pomaga zapobiegać powstawaniu nowych i dokładnie oczyszcza skórę – bez efektu przesuszenia. Może być stosowana jako codzienny preparat oczyszczający, punktowo na noc lub 10-minutowa maseczka. Rezultaty badań pokazują, że już po 7 dniach stosowania pasty liczba niedoskonałości została zredukowana o 49%1. Jej skuteczność opiera się na synergii starannie dobranych składników: 2% kwas salicylowego wspiera redukcję niedoskonałości i poprawia strukturę skóry, glinka kaolinowa i węgiel pomagają zredukować nadmiar sebum ze skóry, a ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej) wzmacniabarierę ochronną skóry, przeciwdziałając jej przesuszeniu.

Truly Targeted Blemish-Clearing Solution– niewidoczna „płynna łatka”

To innowacyjne serum działa punktowo, zmniejszając widoczność niedoskonałości, łagodząc zaczerwienienia i redukując zmiany potrądzikowe.. Transparentna formuła tworzy wyjątkowo niewidoczne rozwiązanie, które idealnie łączy się z makijażem i kremem SPF. Badania potwierdzają, że serum zmniejsza widoczność niedoskonałości już po 2 godzinach, zmniejsza rozmiar niedoskonałości w ciągu 24 godzin, a po 4 tygodniach regularnego stosowania wyraźnie ogranicza ślady po niedoskonałościach2. Jego skuteczność opiera się na starannie dobranych składnikach: 2% kwasu salicylowego, który wspiera redukcję niedoskonałości i poprawia strukturę skóry, 4% niacynamidu, który widocznie rozświetla ślady potrądzikowe i przebarwienia oraz 0,2% ekstraktu z korzenia lukrecji, znanym z właściwości kojących i łagodzących podrażnienia.

Produkty stanowią połączenie nauki, skuteczności i troski o potrzeby skóry. Dzięki formule opartej na starannie dobranych składnikach aktywnych, Kiehl’s pomaga kompleksowo redukować widoczność niedoskonałości i wspierać zdrowy wygląd cery – idealne rozwiązanie dla osób z cerą skłonną do trądziku, które szukają skutecznej i jednocześnie delikatnej pielęgnacji. Formuła może być stosowana jako ostatni krok

pielęgnacji – niewidoczna warstwa idealnie współgra z kremem z filtrem SPF oraz makijażem.

