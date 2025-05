i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe L'ORÉAL PARIS

Strefa beauty

Niedzielne poranki z L’Oréal Paris. Zgarnij vouchery na zakupy

Muzyka, kawa i makijaż dopasowany do Ciebie – L’Oréal Paris startuje z nową inicjatywą skierowaną do wszystkich, którzy chcą celebrować poranki w wyjątkowej atmosferze. „Morning Match” to trzy niedziele pełne inspiracji, piękna i relaksu. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli odkryć swój idealny odcień podkładu True Match z pomocą profesjonalnej makijażystki, wziąć udział w kreatywnej aktywacji, napić się doskonałej kawy i dać się porwać dźwiękom muzyki na żywo.