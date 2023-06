Niepowtarzalne perfumy damskie na lato 2023. Ten zapach znajdziesz tylko w Rossmannie. Cena zachęca do spryskania się nimi niczym otulającą mgiełką rozkoszy. Tylko 37 zł

Zmysłowe perfumy na lato 2023. Zapach z promocji Rossmanna skradnie Twe serce

Perfumy to synonim luksusu. To obietnice wspólnie spędzonego czasu i kolejnego spotkania. Nie ma wątpliwości, że perfumy to najbardziej luksusowy dodatek, jaki istnieje. Na szczęście coraz częściej w drogeriach, a nawet marketach znajdziesz trwałe i piękne perfumy w przystępnych cenach. W dzisiejszych czasach dobry zapach nie musi już kosztować fortuny. Wszystkie miłośniczki delikatnych, kwiatowych aromatów powinny zwrócić uwagę na najnowszą promocję Rossmanna. W popularnej drogerii pojawiła się bowiem woda perfumowana marki INGRID powstała we współpracy z Viki Gabor. Zapach ten dostępny jest na wyłączność w Rossmannie i obecnie trwającej promocji kosztuje jedynie 36,99 zł. To idealny przykład, że pięknie i trwałe perfumy nie musza być drogie. Woda perfumowana Atit INGRID COSMETICS Viki Gabor o srebrnym, perłowym połysku, łącząy w sobie moc kwiatowych aromatów. To delikatny zapach na lato, który rozpyla wspomnienia kwiecistej łąki i wspomnień z dzieciństwa. Perfumy z promocji Rossmanna sprawdzą się u miłośniczek romantycznych i kwiatowych kompozycji zapachowych.

i Autor: materiały prasowe Rossmann perfumy

