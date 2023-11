Nieprzeciętne spodnie dla kobiet po 50-tce. Do mody wracają kultowe spodnie z lat 90-tych. Idealne na chłodne dni. Kiedyś miała je każda dziewczyna w szafie

Kultowe spodnie z lat 90-tych znów na topie. Kobiety dojrzałe powinny je nosić

Sztruks z mody zniknął na długie lata. Przez wiele sezonów kojarzył się z kiczem i wszyscy go unikaliśmy. To jednak już przeszłość bowiem świat mody ogłosił wielki powrót sztruksowych spodni. Zimą 2023/2024 nosimy je jak kiedyś, czyli im szersze i bardziej luźnie spodnie, tym lepiej. Sztruks rewelacyjnie prezentuje się w typowo jesiennych i zimowych stylizacjach. Ma w sobie pewien rodzaj wygodnej elegancji i świetnie prezentuje się w zestawieniu z szerokim bluzami oraz bardziej eleganckimi marynarkami. Styliści przekonują, że sztruks genialnie łączy się z casualowymi koszulami w kratę oraz wełnianymi oraz tweedowymi żakietami. Spodnie sztruksowe to idealna propozycja dla kobiet po 50-tce. To nie tylko nostalgiczna podróż do lat młodości ale również pomysł na wygodną, ale zarazem elegancką stylizację. Kobiety po 50-tcce chcąc wyglądać szykownie powinny łączyć sztruks z bawełnianymi koszulami. Modne jest także zestawienie dwóch, pozornie niepasujących do siebie, materiałów. Co powiesz do spodnie sztruksowe i t-shirt z wiskozy? Takie zestawienie zdecydowanie będą królować w tym sezonie.

