Niesamowita metamorfoza paznokci. Manicurzystka odmłodziła dłonie o 10 lat. Wyglądają elegancko i delikatnie. Idealny manicure na święta

Odmładzający manicure. Manicurzystka pokazała zdumiewającą metamorfozę dłoni

Zadbane paznokcie to element elegancki i stylu. To właśnie dłonie są naszą wizytówką. Aby prezentować się szykownie nie potrzebujesz długich tipsów oraz mocnego manicure. O wiele lepiej sprawdzi się delikatny, perłowy lakier i zadbana płytka paznokcia. Pamiętaj, że o dłonie należy regularnie dbać. Zimą często je nawilżaj, a raz w tygodniu stosuj peelingi. Zastanawiasz się, na jaki manicure postawić na święta? W tym sezonie modne są delikatne lakiery do paznokcie, które podkreślają naturalne piękno. Tego rodzaju manicure odmładza skórę dłoni i prezentuje się elegancko w każdym wydaniu. Ta manicurzystka pokazała zdumiewającą metamorfozę paznokci. Ekspertka delikatnie przedłuża paznokcie i nadała im kształt typu migdał. Rewelacyjnie sprawdza sią ona na dłoniach dojrzałych i nie jest wyzywający. Dodatkowo manicurzystka postawiła na perłowy, przezroczysty lakier do paznokci z delikatnym, lśniącym zdobieniem na jednym placu. Całość prezentuje się świeżo o bardzo stylowo.

