Niezastąpiony gadżet kosmetyczny!

Must have w makijażu

Pędzle do makijażu to coś więcej niż akcesoria. To dowód na to, że mała zmiana może mieć ogromne znaczenie. W świecie makijażu totalnie zrewolucjonizowały podejście na aplikacji. Pędzle do makijażu to wbrew pozorom wcale nie młody wynalazek, jednak w ostatnich 15-stu latach stały się absolutnym niezbędnikiem wszystkim miłośników makijażu. Profesjonalni wizażyści żartują, że dobrych pędzli nigdy za mało, jednak prawda jest taka, że domowego użytku wystarczy Ci zaledwie kilka z nich. Wybierając swój idealny zestaw pędzli warto stawiać na takie, które posłużą latami, włosie nie będzie z nich wypadać, a jeden pędzel będzie można stosować do wielu kosmetyków.

W perfumeriach Notino znajdziesz ogromny wybór zestawów pędzli do makijażu. Szczególnie warto zainteresować się zestawami własnymi Notino. To wyjątkowe propozycje wysokiej jakości w bardzo przystępnej cenie. Charm Collection Make-up brush set with cosmetic pouch to zestaw 5 pędzli do makijażu wraz z elegancką kosmetyczką. Takie zestaw sprawdzi się zarówno w domu, jak i w podróży.

Notino Luxe Collection Brush set with cosmetic tube

Są rzeczy, które od razu stają się nieodłączną częścią Twojej codzienności. Jedną z nich jest zestaw pędzli w etui Notino Luxe Collection. Zalety tych 7 luksusowych pędzli docenisz nie tylko podczas wyjazdów, ale i w domu. Z ich pomocą wykonasz kompletny makijaż, od podkładu poprzez puder i róż aż po precyzyjne cieniowanie oczu, a nawet naniesienie perfekcyjnych kresek na powiekach.

EcoTools Daily Defined Eye

Eco Tools Daily Defined Eye to zawarty w poręcznym futerale zestaw 5 pędzli, które pomogą Ci stworzyć Twój ulubiony makijaż. Ta bogata kolekcja pozwoli Ci na szeroką gamę możliwości makijażowych, począwszy od nakładania cieni czy brokatu na powiekę, konturowania twarzy, nakładania podkładu czy różu na policzki. Znajdziesz w nim duży pędzel do nakładania cieni na całą powiekę, mniejszy skośny pędzelek do kącików oka, pędzelek do cieniowania, pędzel do konturowania oraz pędzel do rozcierania konturów.

Sigma Beauty Brush Set Glam N Go

Zestaw pędzli do makijażu Sigma Beauty Brush Set umożliwi profesjonalne wykonanie dowolnego makijażu na dzień i na wieczór.

Zawartość zestawu:

mini E25 pędzel do rozcierania cieni do powiek 1 szt.

mini E30 okrągły pędzel do cieni do powiek 1 szt.

mini E55 pędzel do cieniowania i blendowania 1 szt.

Sigma Beauty 1 szt.

