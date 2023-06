Niezawodny trik na obcierające sandały. Zrób jedną rzecz zanim je założysz. Zapomnisz o ranach i bąblach

Takie brwi odmładzają. Laminacja odchodzi do lamusa! Modne brwi na lato to hit w salonach kosmetycznych

Trik na obcierające buty latem. Zrób tę jedną rzecz, a unikniesz ran na stopach

Problem obcierających butów spotyka wiele kobiet. Chyba każda z nas miała przynajmniej raz w życiu otarcia, bąble lub nawet rany spowodowane noszeniem butów. Najczęściej te bolesne dolegliwości pojawiają się podczas chodzenia w nowych butach. Mogą być one zbyt ciasne lub zbyt luźne. Dodatkowo problem pogłębia także nadmierne pocenie się stóp, z którym zmagamy się zwłaszcza w czasie upalnych dni. Czy istnieje jakiś skuteczny sposób na obcierające sandały? Jednym z rozwiązań jest wcześniejsze posmarowanie stóp antyperspirantem. Ten zapobiegnie ich poceniu, dzięki czemu istnieje mniejsze ryzyko, że nowiutkie buty będą obcierać. TikTokerka @megababebeauty zaprezentowała jeszcze jeden sprytny trik na obcierające buty, który stosuje, nawet gdy zamierza założyć sandałki z cienkimi paseczkami. @megababebeauty pokazała, że po posmarowaniu stóp sztyftem zapobiegającym poceniu, przestały się one ślizgać w butach, a co za tym idzie, nie dochodziło już do otarć.

Sposób na bąble na stopach. Jak szybko przynieść sobie ulgę?

Bąble i rany na stopach sprawiają, że przez kilka dni nie możemy nosić większości swoich butów, gdyż powodują one ogromny dyskomfort, a nawet mogą pogorszyć stan naszych stóp. Dlatego warto zapoznać się ze sposobami na bąble na stopach. Przyspieszą one gojenie się ran. Po pierwsze pamiętaj o umyciu stóp i dokładnym zdezynfekowaniu powstałych ran. Poleca się smarowanie ich żelem aloesowym lub olejem kokosowym, ponieważ mają one działanie antyseptyczne, złagodzą dyskomfort powstały przy obtarciach i naprawią uszkodzoną skórę.