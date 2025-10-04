Nowa era w makijażu. Gdy tradycja lat 90-tych łączy się ze współczesnymi formułami

Karolina Piątkowska
2025-10-04 17:30

Szczyt stylu lat 90. w Nowym Jorku – czas zabawy, ekspresji i braku zasad. Makijażyści, projektanci, fotografowie i supermodelki przenoszą niepowstrzymaną energię zza kulis na pierwsze strony modowych magazynów. François Nars na nowo definiuje standardy piękna – okładka po okładce.

W takich okolicznościach narodził się The Multiple. W 1996 roku François znalazł się w gronie sześciu wpływowych makijażystów, zaproszonych do sesji zdjęciowej Harper’s Bazaar, której celem było stworzenie wiodącego looku na nadchodzącą wiosnę. Choć na zadanie przewidziano trzy godziny, François ukończył je w zaledwie kilka minut. W swoim makijażu użył tylko jednego odcienia szminki – nakładając go na policzki, usta i powieki. Tak właśnie powstał pierwszy, wielofunkcyjny stick.

Dziś kultowy The Multiple autorstwa François Narsa powraca w nowej, udoskonalonej formule. Odkryj intensywne, wszechstronne odcienie, stworzone do aplikacji na policzki, usta i powieki. Krycie produktu można stopniować i dostosowywać. Już jedno pociągnięcie zapewnia wyrazisty, a zarazem lekki i trwały kolor. Innowacyjna, kremowo-pudrowa konsystencja nadaje makijażowi miękkiego, rozświetlonego wykończenia, które wizualnie wygładza cerę. Podkreśl, zaakcentuj, dodaj twarzy wymiaru. Jeśli możesz mieć w kosmetyczce tylko jeden produkt – niech będzie to The Multiple.

„The Multiple jest równie prosty w użyciu, co wszechstronny. Uwielbiam wykorzystywać go dla nowoczesnego, monochromatycznego looku.” – François Nars, Założyciel i Dyrektor Kreatywny marki NARS.

