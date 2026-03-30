Nowa era wygładzenia. Marka L’Oréal Professionnel prezentuje gamę Keratin Alpha Sleek, która wynosi zdyscyplinowanie włosów na nowy poziom

Na wybiegach i sesjach zdjęciowych fryzury wyraźnie tracą swoją sztywność. W nowej odsłonie french twist kosmyki wymykają się z upięcia, bob staje się mniej „idealny”, a miękki blowout wraca w lekkiej, współczesnej odsłonie. Wygładzenie pozostaje, ale w bardziej naturalnej formie.

- Przez lata w trendach dominowały fryzury takie jak sleek bun. Dziś coraz częściej stawiamy na większą swobodę i dbałość o pielęgnację pasm oraz skóry głowy. Mocno „zaciągnięte” stylizacje sprawdzają się okazjonalnie, ale noszone na co dzień mogą sprzyjać osłabieniu i łamliwości, a z czasem także delikatnemu przesuwaniu się linii włosów. Dlatego rośnie znaczenie pielęgnacji, która pozwala uzyskać bardziej naturalny efekt sleek bez przeciążania. – mówi Patrycja Ratajek, Edukatorka marki L’Oréal Professionnel.

To właśnie w ten sposób zmienia się punkt wyjścia – dziś stylizacja i pielęgnacja idą ze sobą w parze, a końcowy efekt w dużej mierze zależy od kondycji włosów. Na tę potrzebę odpowiada najnowsza gama Keratin Alpha Sleek, która zamiast maskować problemy, zapewnia włosom długotrwałe wygładzenie i ułatwia ich codzienną stylizację.

Technologia wygładzenia nowej generacji

Nowa linia produktów od marki L’Oréal Professionnel została stworzona z myślą o włosach z tendencją do puszenia, trudnych do zdyscyplinowania i podatnych na wilgoć, zapewniając im widoczną transformację.

Za tym działaniem stoi opatentowana, hybrydowa technologia oparta na zaawansowanym kompleksie keratin alpha oraz łańcuchach aminokwasów. Składniki te precyzyjnie docierają do poziomu keratin alpha łuski włosa, dzięki czemu wygładzenie nie pozostaje jedynie efektem powierzchniowym, ale staje się bardziej trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Gwiazda gamy: profesjonalna kuracja wygładzająca

Centralnym elementem gamy jest profesjonalna kuracja wygładzająca Keratin Alpha Sleek. Zapewnia 5-krotnie większe wygładzenie1 oraz 77% więcej połysku1, jednocześnie redukując puszenie o 61%1. Efekt jest widoczny, ale pozostaje naturalny – włosy są bardziej zdyscyplinowane, a jednocześnie miękkie i pełne ruchu, idealnie wpisując się w nowe rozumienie sleek w obecnych trendach.

Konsystencja i zapach, który zostaje na dłużej

W najnowszej propozycji duże znaczenie mają również konsystencje i sposób aplikacji. Formuły są zróżnicowane – od bardziej kremowych po lekkie, płynne – dzięki czemu naturalnie wpisują się w kolejne etapy pielęgnacji i nie obciążają włosów.

Uwagę zwraca także zapach. Pojawiają się w nim nuty liści figi, irysa i fiołka, a całość dopełnia drzewo sandałowe, które nadaje kompozycji głębi i charakteru. To nie jest typowo „świeży” zapach pielęgnacyjny – ma w sobie coś bardziej wyrafinowanego, lekko otulającego, co pozostaje na włosach i buduje subtelne wrażenie luksusu.

Nowe podejście do wygładzenia

Marka L’Oréal Professionnel otwiera nowy rozdział w swoim portfolio, otwierając erę wygładzenia 2.0. To podejście, w którym zdyscyplinowanie włosów nie oznacza już „sztywnej” fryzury, ale naturalny efekt współgrający z ich strukturą i ruchem. Na pierwszy plan wysuwa się równowaga – między kontrolą a lekkością i stylizacją a profesjonalną pielęgnacją.

i Autor: L’Oréal Professionnel/ Materiały prasowe

