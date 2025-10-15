Nowa generacja kosmetyków oczyszczających dla skóry pełnej blasku

W odpowiedzi na te wyzwania marka EISENBERG stworzyła innowacyjny, trzyetapowy rytuał oczyszczający i przygotowujący, który łączy zaawansowaną technologię z przyjemnością codziennego gestu pielęgnacyjnego. Formuły nowych produktów współdziałają w harmonii, by wydobyć naturalny blask skóry i zwiększyć skuteczność każdego kolejnego etapu pielęgnacji. Odkryj trzy kroki do promiennej skóry z EISENBERG.

KROK 1: AKSAMITNE OCZYSZCENIE

EISENBERG REVITALISING CLEANSING & MAKE-UP REMOVING BALM to aksamitny balsam oczyszczający łączący skuteczność demakijażu z pielęgnacyjnym działaniem rewitalizującym. W kontakcie z wodą jego bogata tekstura zamienia się w delikatne mleczko, które usuwa makijaż, filtry SPF, sebum i zanieczyszczenia, jednocześnie pozostawiając skórę idealnie miękką i komfortową. Dzięki Kompleksowi Oligomineralnemu (Magnez, Cynk, Mangan, Sód) oraz Formule Trio-Molecular®, balsam pobudza metabolizm komórkowy i wzmacnia barierę ochronną skóry.

EISENBERG REVITALISING CLEANSING & MAKE-UP REMOVING BALM, ok. 270 zł/100 ml/sephora.pl

KROK 2: MIKROEKSFOLIACJA I BLASK

EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 1 to coś więcej niż tonik – to delikatny mikropeeling o działaniu rozświetlającym, który wspomaga odnowę komórkową i przywraca cerze naturalną świeżość. Zawiera ekstrakt z kory wierzby czarnej bogaty w kwas salicylowy, wygładzający glukonolakton oraz ekstrakt z rokitnika, który tonizuje i wzmacnia blask skóry. Działanie tych składników potęguje Formuła Trio-Molecular®, regenerująca i dotleniająca naskórek. Lekka, nietłusta konsystencja sprawia, że produkt idealnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji, zarówno rano, jak i wieczorem.

EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 1, ok. 360 zł/100 ml/sephora.pl

KROK 3: ULTRANAWILŻENIE I ODBUDOWA

EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2 to wyjątkowy lotion, który otula skórę woalem świeżości, głęboko nawilżając i wzmacniając jej barierę ochronną. Zawiera mikrokapsułki z witaminą E, oleje z wiesiołka, róży piżmowej i kiełków pszenicy oraz wyciąg z komórek macierzystych liści maliny – składniki znane ze swoich właściwości regenerujących i antyoksydacyjnych. Formuła Trio-Molecular® stymuluje i dotlenia skórę, aktywując jej funkcje witalne. Dzięki lekkiej teksturze błyskawicznie się wchłania, przywracając skórze jędrność i komfort bez uczucia lepkości.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2, ok. 360 zł/100 ml/sephora.pl

DWA RYTUAŁY DLA RÓŻNYCH POTRZEB SKÓRY

EISENBERG proponuje dwa uzupełniające się rytuały pielęgnacyjne, które odpowiadają na indywidualne potrzeby skóry – od codziennego nawilżenia po intensywne działanie regenerujące.

DLA CODZIENNEJ RÓWNOWAGI, MIĘKKOŚCI I BLASKU

To idealna propozycja dla skóry, która potrzebuje harmonii i komfortu na co dzień. Poranny duet z YOUTH TREATMENT LOTION 2 głęboko nawilża, chroni i przygotowuje cerę na wyzwania dnia, natomiast wieczorne połączenie REVITALISING CLEANSING & MAKE-UP REMOVING BALM z YOUTH TREATMENT LOTION 1 delikatnie złuszcza, oczyszcza i wspiera nocną regenerację, pozostawiając skórę gładką, świeżą i pełną blasku.

DLA INTENSYWNEGO DZIAŁANIA I WIDOCZNEGO EFEKTU ODMŁODZENIA

To zaawansowany program dla skóry potrzebującej silniejszej stymulacji i rewitalizacji. Poranny i wieczorny duet YOUTH TREATMENT LOTION 1 & 2 tworzy pełną synergię mikrozłuszczania i ultranawilżenia, przywracając skórze jędrność, promienność i wewnętrzną równowagę. Dzień po dniu cera staje się bardziej gładka, elastyczna i rozświetlona.