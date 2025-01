Nowa kolekcja od marki Lush, na Księżycowy Nowy Rok Węża

Księżycowy Nowy Rok, nazywany również Chińskim Nowym Rokiem, to jedno z najważniejszych świąt w Azji. Zgodnie z tradycyjnym kalendarzem księżycowym, oznacza początek nowego roku, który rozpocznie się 29 stycznia. Rok Węża symbolizuje rozwój, zachęca do pozbycia się wątpliwości, zaufania swojej mądrości i intuicji oraz wykorzystania swojego potencjału.

Lush w swoich działaniach podkreśla różnorodność i inkluzywność, włączając w to autentyczne głosy różnych społeczności i kultur. Dlatego też limitowana kolekcja z okazji Chińskiego Nowego Roku powstała dzięki współpracy zespołów Lush z Wielkiej Brytanii oraz Azji.

Bomba do kąpieli, żel pod prysznic, peeling, knot wrap oraz prezent, zadbają o nawilżoną oraz odżywioną skórę i pomogą rozpocząć Księżycowy Nowy Rok z nową energią i entuzjazmem.

Rebirth

Bomba do kąpieli

Nie ma lepszego momentu, by zacząć od nowa i wykorzystać swój potencjał – nadszedł rok węża, który zwiastuje rozwój! Kula do kąpieli Rebirth, zapewni błyszczącą, kojącą kąpiel, wzbogaconą olejkami z dzikiej pomarańczy i limonki. Relaks w wannie to idealny czas na przemyślenie nadchodzącego roku oraz manifestację sukcesów.

Sunrise

Żel pod prysznic

Pierwszy wschód słońca nowego roku, przynosi ogrom nadziei i szczęścia. Z tej okazji, warto sięgnąć po równie słoneczny żel pod prysznic i zacząć z nim dzień. Olejek z sycylijskiej cytryny zapewnia świeży zapach, natomiast gliceryna pozostawia skórę nawilżoną i miękką.

Swirl of Happiness

Peeling do ciała

Peeling cukrowy z odżywczym, organicznym masłem kakaowym Fair Trade oraz olejem kokosowym z pierwszego tłoczenia, oczyści i nawilży skórę. Połączenie grejpfruta z olejkiem z bergamotki, to zapach szczęścia i nowej energii, z którą warto rozpocząć nowy rok.

Vibrant Viper

Knot Wrap

Piękna chusta Knot Wrap, z motywem węża sprawdzi się do zapakowania prezentów lub może być wykorzystana jako piękny dodatek do stylizacji. Została ona zaprojektowana przez Cheng Peng, graficzkę i ilustratorkę mieszkającą w Shenzhen w Chinach. Artystka zajmuje się przede wszystkim typografią, ilustracją i projektowaniem plakatów. Wierzy, że grafika i kolory mogą wyrazić siebie skuteczniej niż słowa.

„Inspiracją dla tej ilustracji była chińska sztuka wycinania papieru. Powstałe wycinanki wykorzystuje się jako dekoracje podczas Księżycowego Nowego Roku. Zmieniłam proporcje głowy i ciała węża, aby nadać mu bardziej nowoczesny i stylowy wygląd, zachowując jednocześnie artystyczne wzory. Użyłam ciągłych i powtarzalnych form, aby podkreślić piękno tradycyjnej dekoracji”. - mówi artystka Cheng Peng.

Serpentine Celebration

Prezent

Początek nowego roku to również okazja do zrobienia sobie lub bliskim prezentu. Bomba do kąpieli Rebirth i żel pod prysznic Sunrise to połączenie, które zwiastuje nową energią. Nadszedł czas, aby wykorzystać swój potencjał i zacząć działać!

Pudełko tego prezentu również zaprojektowała Cheng Peng, inspirując się tradycyjną, chińską sztuką wycinania papieru. Grafika została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu. Samo pudełko wykonane jest w 100% z tektury pochodzącej z recyklingu i wypełnione biodegradowalnym eko-flo, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów.

