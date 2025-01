Makijaż na karnawał! Przetrwa całą noc zabawy

Jednym z najgorętszych kierunków jest shimmer – blask w najlepszym wydaniu. Połyskliwe akcenty na powiekach, ustach czy policzkach to niekwestionowany hit karnawału 2025. Metaliczne i holograficzne wykończenia nadają makijażowi głębi, a wieczorne światło dodatkowo podkreśla ich wyjątkowy efekt. Kosmetyki, takie jak rozświetlacze, połyskujące cienie czy błyszczyki, są absolutnym must-have tej zimy.

Jak osiągnąć efekt Shimmer?

Na powiekach postaw na metaliczne cienie, takie jak Anastasia Beverly Hills Cosmos Eye Shadow Palette – wielowymiarowe odcienie, które podkreślą kształt oka i nadadzą mu wyjątkowej głębi. Wykorzystaj holograficzne produkty, jak Danessa Myricks Infinite Chrome Flakes, które można nakładać punktowo na powieki lub jako akcent na policzki dla zyskania efektu "wow". Na ustach królują błyszczące formuły – sięgnij po Rebecca Stella Lip Drip Berry Me, aby dodać wyrazistości każdemu lookowi. Blask jest również świetnym sposobem na podkreślenie struktury twarzy – spróbuj delikatnie wklepać rozświetlający balsam na szczyty kości policzkowych.

Kolejną inspiracją, która zdominowała tegoroczny karnawał, jest powrót do szalonych lat 80 czyli Neon Chic. Neonowe kolory i wyraziste akcenty to hołd dla tamtej epoki, która odzawsze kojarzy się z odwagą i energią. Intensywny róż na ustach, chłodne odcienie na policzkach czy jaskrawe, kolorowe rzęsy to propozycje, które pozwolą wyróżnić się wtłumie. Subtelne odcienie porzucamy na rzecz odważnych kolorów i odkrywamy wyraziste oblicze makijażu.

Jak wprowadzić Neon Chic do swojego makijażu?

Na usta nałóż intensywną pomadkę np. Maybelline SuperStay Vinyl Ink Peachy 15, która gwarantuje długotrwały efekt i piękny kolor. Podkreśl policzki chłodnym różem, np. NYX ButterMelt Blush Butta Together – lekka kremowa formuła pozwala na łatwe blendowanie. Eksperymentuj z kolorowymi rzęsami lub eyelinerami, np. za pomocą IsaDora Matte Eyeshadow Stick True Brown, który można użyć także jako bazę do intensywnych neonowych pigmentów.

Neon Chic to przede wszystkim zabawa makijażem – odważne, kolorowe detale ożywią każdą stylizację i dodadzą jej młodzieńczej energii

Na koniec warto zwrócić uwagę na trend, który podkreśla to, co najpiękniejsze – naturalne piękno skóry. Satin Skin, czyli perfekcyjna, promienna cera o satynowym wykończeniu, to propozycja dla osób, które cenią subtelność i elegancję. Jednolita, zdrowo wyglądająca skóra staje się podstawą makijażu, a delikatny blask nadaje jej świeżości. To idealne rozwiązanie dla minimalistek, które chcą zachwycać nienachalnym, ale efektownym wyglądem. Wystarczy sięgnąć po produkty, które podkreślą naturalną strukturę skóry,jednocześnie delikatnie wyrównując jej koloryt.

Jak osiągnąć Satin Skin?

Zacznij od nawilżającej bazy, jak Rose Inc Skin Enhance Serum, która wyrównuje koloryt i nadaje skórze delikatny blask. Nałóż lekki podkład o satynowym wykończeniu, np. bareMinerals Original SPF 15 Foundation, który zapewnia naturalny wygląd i pielęgnuje skórę dzięki mineralnym składnikom. Dodaj odrobinę koloru na policzki i usta za pomocą wielofunkcyjnych produktów, akich jak Nudestix Nudies Bloom Blush Bohemian Rose.

Satynowa cera to klucz do subtelnego makijażu, który zachwyca swoją elegancją inaturalnością