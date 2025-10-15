Nowa kolekcja polarów UNIQLO i NEEDLES Unikalne połączenie estetyki NEEDLES z wysoką jakością UNIQLO

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-15 10:58

Marka UNIQLO ogłasza premierę pierwszej w historii współpracy z marką NEEDLES, łączącą charakterystyczną estetykę i wizję marki z doskonałą jakością UNIQLO. NEEDLES, marka stworzona przez Keizo Shimizu, założyciela sklepu NEPENTHES, od lat cieszy się uznaniem miłośników mody na całym świecie. Nowa odsłona kultowego polaru UNIQLO, podkreśla prostotę designu i ponadczasowy charakter produktu.

Uniqlo

i

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

„Od momentu założenia NEPENTHES w 1988 roku i powołania do życia marki NEEDLES w 1995 roku, konsekwentnie dzielimy się naszą wizją ze świata mody, działając w naszym własnym rytmie z Jingumae w Tokio. Dzięki dodaniu motywu motyla i unikalnych sylwetek do flagowego polaru UNIQLO, stworzyliśmy ikoniczne i wyjątkowe elementy garderoby. Cieszymy się, że dzięki tej współpracy świat NEEDLES będzie mógł dotrzeć do szerszego grona odbiorców”- mówi Keizo Shimizu.

Trzy elementy, maksymalna dbałość o detal

Efektem spotkania estetyki NEEDLES z klasyką UNIQLO jest kolekcja polarów w minimalistycznych, jednolitych odcieniach: czerni, szarości, beżu i purpury. Kolekcja jest uniwersalna i unisex. Wpisuje się idealnie w estetykę współczesnego stylu życia.

  • Fleece Full-zip Jacket to polarowa kurtka inspirowana modą vintage lat 70. Nowoczesna, swobodna sylwetka i charakterystyczna kolorystyka NEEDLES.
  • Fleece Oversized Cardigan występuje w wersji jednokolorowej oraz w paski. Jest to reinterpretacja kultowego wzoru NEEDLES dostosowanego do kroju UNIQLO.
  • Fleece Wide Pants - eleganckie spodnie o prostym kroju, ozdobione subtelnymi lampasami w kolorze materiału.
UNIQLO

i

Autor: UNIQLO/ Materiały prasowe
Uniqlo

i

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe
Uniqlo

i

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki