Nowa linia butów Salomon Gravel. Komfort i przyczepność na każdej nawierzchni

A jakby tak zapomnieć o wytyczonych trasach, liniach mety i tempie? Salomon robi kolejny krok w stronę pełnej wolności i maksymalnego komfortu w bieganiu. Nową linią Salomon GRVL, zaprasza wszystkich biegaczy do życia w stylu gravel i dołączenia do energetycznej społeczności biegaczy z całego świata.

Seria Salomon GRVL łączy amortyzację butów do biegania po asfalcie, z dodatkową przyczepnością, inspirowaną oponami rowerów gravelowych. To idealne rozwiązanie na biegi, które łączą różne tereny i nawierzchnie - po utwardzonych lub asfaltowych drogach, betonowych chodnikach, trawiastych ścieżkach, lesie, piaszczystych szlakach, polnych bezdrożach czy zakurzonych, żwirowych i gruntowych trasach. Idealne też, kiedy mieszkasz w mieście i chcesz pobiec kilka kilometrów do najbliższego parku by czerpać radość z biegania w bardziej naturalnym otoczeniu. Gravel to styl życia i sposób myślenia – to bieganie nie tylko dla wyników, ale dla wspólnej przyjemności bycia z przyjaciółmi, odkrywania nowych miejsc i spędzania razem czasu.

Aero Blaze 3 GRVL i Aero Glide 3 GRVL dostosowują się do terenu dzięki podeszwie środkowej, która jest jednocześnie amortyzująca i responsywna, łącząc komfort z wydajnością. Podeszwa zewnętrzna wykorzystuje technologię Salomon contaGRIP, która dopasowuje się do wszystkich nawierzchni, optymalizując przyczepność i stabilność, jednocześnie zapewniając wysoką amortyzację i doskonałą wydajność na twardych nawierzchniach. Dzięki temu nie musisz martwić się o poślizg, a możesz skupić się na swoich odczuciach. Oba modele oferują komfortowe dopasowanie dzięki bezszwowemu wykończeniu cholewki, połączonemu z technologią sensiFIT oraz tradycyjnym sznurowadłom.

Aero Glide 3 GRVL to bardzo wszechstronny but, który zapewnia responsywną amortyzację i komfort na różnych nawierzchniach. Dzięki podeszwie środkowej o dużej wysokości (40 mm w pięcie, 32 mm w przedniej części stopy) z energiiFOAM EVO (technologia Salomona), ten but daje super odbicie i świetną amortyzację w czasie dynamicznego biegu. Waży tylko 275 g, więc możesz biegać tyle, ile chcesz, bez uczucia ciężkości. Cholewka ma bezszwową konstrukcję, wyściełany język i kołnierz, które idealnie dopasowują się do stopy dzięki technologii sensiFIT i tradycyjnym sznurowadłom. Dodatkowo mudguard, czyli swego rodzaju błotnik i lepsze trzymanie stopy niż wersja na asfalt, daje poczucie większego bezpieczeństwa. Podeszwa zewnętrzna ma bieżnik contaGRIP inspirowany rowerem, który zapewnia optymalną przyczepność zarówno na asfalcie, jak i żwirze, więc możesz bez problemu przechodzić z jednego terenu na drugi!

W butach Salomon Aero Blaze 3 GRVL naprawdę możesz przekroczyć swoje dotychczasowe granice biegania! Podeszwa środkowa jest wykonana w technologii energiiFOAM EVO, czyli z superpianki z TPU, która daje świetne odbicie i lepszą amortyzację, co sprawia, że biegasz dynamicznie przez dłużej. Ten lekki but jest stworzony do zwinności, płynnie przechodząc z dróg na trudniejsze tereny. Podeszwa zewnętrzna contaGRIP, inspirowana oponami rowerów gravelowych, daje rewelacyjną przyczepność na różnych nawierzchniach, a technologia sensiFIT dopasowuje go do stopy, jakby był stworzony specjalnie dla ciebie. Dodatkowo, ochronna osłona palców sprawia, że but jest bardziej wytrzymały i daje pewność na każdej nawierzchni.

Z Salomon DRX Defy GRVL bieg nie kończy się tam, gdzie kończy się asfalt! Dzięki innowacyjnym technologiom, ten lekki but treningowy pozwala ci biegać dalej, nawet po szutsze. Podeszwa środkowa zbudowana z wyjątkowo lekkiej i bardzo responsywnej pianki Salomon energyFOAM, zapewnia doskonałą amortyzację i odbicie. System activeCHASSIS wspiera naturalne ruchy ciała, dodając lekkie wsparcie z tyłu, co zapewnia zrównoważony, naturalny krok. Podeszwa zewnętrzna, inspirowana bieżnikami rowerów gravelowych, została zaprojektowana dla lepszej przyczepności i pozwala na płynne przejścia z asfaltu na żwir i z powrotem.

