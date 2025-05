Outdoor dla każdego – nowa linia Ladies i Gents Size w Alpine Pro

Nowe, dodatkowe rozmiarówki Alpine Pro oferują specjalnie dostosowane kroje – szersze w wybranych partiach ciała, takich jak klatka piersiowa, talia czy biodra – zachowując przy tym odpowiednie proporcje i długości. Dzięki temu odzież idealnie dopasowuje się do sylwetki, nie krępując ruchów i zapewniając maksymalną wygodę. To dokładnie te same produkty pod względem designu i parametrów technicznych – różnią się jedynie dopasowaniem do innych typów sylwetki.

Rozmiary produktów opisują dwie litery. Pierwsza odnosi się do klasycznie rozumianego rozmiaru powiązanego m.in. ze wzrostem. Gdy zaś przy rozmiarze zauważymy dodatkowe „L” w przypadku pań i „G” w przypadku panów – oznacz to, że produkt jest proporcjonalnie powiększony w obszarze klatki piersiowej czy brzucha.

Alpine Pro w swoich kolekcjach od lat zaprasza wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu, bez względu na wiek, rozmiar czy kondycję fizyczną. Nowa kolekcja ma szansę zachęcić do aktywności tych, którzy dotąd często nie mogli znaleźć dopasowanej do swojej sylwetki odzieży sportowej czy turystycznej.

W rozmiarach Ladies i Gents dostępne są m.in. techniczne kurtki, spodnie softshellowe, sportowe bluzy i koszulki, wykonane z wysokiej jakości materiałów. Damskie warianty Ladies odpowiadają tradycyjnym rozmiarom S, M i L, u panów produkty linii Gents dostępne są przy rozmiarach L, XL i XXL.

i Autor: materiały prasowe Alpine Pro

i Autor: materiały prasowe Alpine Pro