Nowa linia produktów Foxy, dedykowana ochronie pszczół

Tworzymy oazy bioróżnorodności i pomagamy zapylaczom

Pszczoły to niezwykłe zwierzęta: przyczyniają się do 1/3 światowej produkcji żywności i umożliwiają istnienie aż 70% gatunków roślin na Ziemi. Mimo że te dzielne zapylacze odgrywają kluczową rolę w naszym ekosystemie, odpowiadają za różnorodność biologiczną i bez nich życie na ziemi byłoby praktycznie niemożliwe, doprowadziliśmy do tego, że grozi im wyginięcie. Każdego dnia muszą mierzyć się z zagrożeniami, takimi jak zmiany klimatu, odbieranie im naturalnych siedlisk, stosowane w rolnictwie przemysłowym pestycydy, czy różnorodne pasożyty, choroby i bakterie. Rola pszczół w środowisku jest niezastąpiona, dlatego by je chronić, powinniśmy zacząć działać jak najszybciej.

Foxy, producent papierów toaletowych oraz ręczników kuchennych, pomaga konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji i transparentnie informuje o rozwiązaniach stosowanych w swoich produktach. Nieustannie szuka również innowacyjnych rozwiązań, które pomogą chronić bioróżnorodność i środowisko, z którego zasobów wspólnie korzystamy. Dlatego teraz marka zwraca uwagę na ochronę pszczół i zachęca do wspólnej zmiany świata, by był przyjaznym i bezpiecznym dla tych małych stworzeń miejscem. We współpracy z włoską firmą 3Bee, opracowującą inteligentne systemy monitorowania i diagnostyki zdrowia pszczół, prezentuje linię produktów Foxy Love The Bee, które powstały z miłości do pszczół.

Wszystkie papiery toaletowe oraz ręczniki kuchenne są produkowane z celulozy, która pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych upraw i kontrolowanych źródeł. Opakowania produktów Foxy Love The Bee nawiązują do naturalnych siedlisk zapylaczy oraz faktury plastra miodu. Są wykonane z plastiku, który w 50% pochodzi z recyklingu i w 100% nadają się do ponownego przetworzenia. Dodatkowo, na opakowaniach umieszczony został kod QR, który po zeskanowaniu, kieruje do strony z informacjami o współpracy Foxy z firmą 3Bee.

i Autor: Materiały prasowe FOXY