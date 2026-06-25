Nowa marka na rynku beauty: Skin Snap odpowiada na problemy skóry Gen Z

Marka wkracza do świata beauty z jasną misją tworzenia rozwiązań precyzyjnie dopasowanych do dynamicznego stylu życia młodych konsumentów. Alternatywą dla tradycyjnych, często wysuszających naskórek preparatów punktowych są zaawansowane technologicznie plasterki hydrokoloidowe. Produkt nie tylko przyspiesza regenerację skóry i chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi, ale robi to w sposób całkowicie bezkompromisowy dla nasilenia stanów zapalnych.

Jak podkreśla Izabela Bednarczyk-Wiktor, Head of Marketing marki Skin Snap: „Skin Snap powstał z myślą o osobach, które chcą dbać o skórę po swojemu: bez presji, bez ukrywania i bez rezygnowania z zabawy trendami. Nasze plasterki mają działać wtedy, kiedy są potrzebne, ale też wyglądać tak, żeby można było je nosić z pełną swobodą”.

Od dyskretnej pielęgnacji po festiwalowy look

Szerokie portfolio produktowe pozwala na pełną personalizację codziennej rutyny, idealnie wpisując się w różnorodne potrzeby młodego pokolenia. Fani minimalizmu i naturalnego efektu znajdą tu dyskretne, wtapiające się w cerę krążki, z kolei osoby lubiące eksperymentować z trendami – wyraziste wzory w kształcie gwiazdek, serduszek czy motywów zwierzęcych, stanowiące ciekawy akcent w codziennym looku.

W ofercie marki pojawia się pięć wariantów plastrów:

Plasterki CZARNE GWIAZDKI (40 szt.) – zawierają kwas salicylowy, który oczyszcza pory i przyspiesza redukcję zmian. Na blistrze znajdują się trzy rozmiary plasterków, co ułatwia ich dopasowanie do wielkości niedoskonałości.

Plasterki TRANSPARENTNE KOŁA (24 szt.) – propozycja dla osób oczekujących maksymalnej dyskrecji. Niemal niewidoczne, matowe krążki w dwóch rozmiarach do wyboru wtapiają się w cerę i utrzymują na niej przez cały dzień. Formuła z niacynamidem łagodzi stany zapalne i przyspiesza regenerację.

Plasterki HOLOGRAFICZNE GWIAZDKI (24 szt.) – połyskujące, mieniące się w świetle gwiazdki w jednym uniwersalnym rozmiarze. Hydrokoloidowa baza z kwasem salicylowym redukuje barierę bakteryjną i przyspiesza gojenie, stanowiąc jednocześnie widoczny element stylizacji.

Plasterki SERDUSZKA (24 szt.) – estetyczne, różowe serduszka z kwasem salicylowym. Zabezpieczają zmianę skórną przed dotykiem i zanieczyszczeniami, delikatnie maskując niedoskonałość w modny sposób.

Plasterki ZWIERZĄTKA (12 szt.) – najbardziej kreatywny wariant w kolekcji. Na jednym blistrze znajdują się trzy różne, kolorowe wzory z motywem zwierzęcym. Formułę wzbogacono o niacynamid, który wspomaga oczyszczanie skóry i stymuluje odnowę naskórka.

Wyrazisty głos młodego pokolenia

Wybór ambasadorki premierowej kampanii nie był przypadkowy. Twarzą Skin Snap została Oliwia Wawrzyniuk, znana w sieci jako Crazy Oliwka (@crazyoliwkaa) - jedna z najciekawszych i najszybciej rozwijających się twórczyń młodego pokolenia. Oliwia błyskawicznie zdobyła dużą popularność dzięki swojej bezkompromisowej autentyczności i energii. Jej wyrazisty styl i zamiłowanie do odważnych, kolorowych looków idealnie współgrają z estetyką plasterków Skin Snap. Jako reprezentantka generacji Z, która w social mediach stawia na dynamikę i zabawę trendami, Oliwka doskonale oddaje hasło przewodnie kampanii: Don’t hide it. Snap it!

Debiut Skin Snap to krok w stronę nowoczesnego podejścia do pielęgnacji, które zamiast nierealnych kanonów piękna stawia na funkcjonalność, styl i autentyczność. Bez względu na to, czy celem jest maksymalna dyskrecja, czy też podkręcenie wieczornego looku na imprezę błyszczącym akcentem - w nowej kolekcji znajduje się wariant idealnie dopasowany do potrzeb.

Produkty marki Skin Snap dostępne są wyłącznie w sieci sklepów Biedronka