Nowoczesna ochrona przeciwsłoneczna od ZO® Skin Health

Przebarwienia oraz uszkodzenia posłoneczne pozostają jednymi z najczęściej diagnozowanych problemów skórnych. Jednocześnie obserwujemy wyraźną zmianę podejścia do pielęgnacji – coraz większą rolę odgrywa profilaktyka, długofalowe dbanie o zdrowie skóry oraz koncepcja longevity, szczególnie popularna wśród młodszych pokoleń konsumentów. Trend ten napędza rozwój wielofunkcyjnych produktów SPF, łączących zaawansowaną ochronę przeciwsłoneczną z korzyściami pielęgnacyjnymi i estetycznymi. Rosnąca świadomość wpływu promieniowania na zdrowie skóry, sprawia, że użytkownicy oczekują formuł dopasowanych do ich stylu życia, typu skóry i indywidualnych preferencji.

W odpowiedzi na te potrzeby ZO® SKIN HEALTH przedstawia nową generację ochrony przeciwsłonecznej. Marka wprowadza trzy zupełnie różne produkty SPF, które pozwalają dopasować ochronę do indywidualnych oczekiwań użytkownika – od lekkiego, niemal niewidocznego krycia, przez średni poziom krycia zapewniający efekt perfekcyjnej skóry, aż po wodoodporną żelową formułę stworzoną z myślą o aktywnym stylu życia i podróżach. Dzięki temu codzienna fotoprotekcja staje się nie tylko skuteczniejsza, ale również bardziej intuicyjna, komfortowa i dopasowana do współczesnych potrzeb skóry.

Marka ZO® SKIN HEALTH we wszystkich trzech nowych produktach zastosowała innowacyjną technologię Triple-Spectrum Protection™ - zaawansowaną ochronę przed promieniowaniem UV o szerokim spektrum działania

Chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UVA i UVB, które przyczyniają się do widocznych oznak starzenia.

Pomaga chronić skórę przed uszkodzeniami wywołanymi światłem niebieskim (HEV), redukując oznaki fotostarzenia, takie jak drobne linie i utrata jędrności.

Pomaga minimalizować głęboki stres termiczny i długofalowe uszkodzenia wywołane promieniowaniem podczerwonym IR.

DAILY MINERAL SUNSHADE BROAD-SPECTRUM SUNSCREEN SPF 30

Tonujący, mineralny krem przeciwsłoneczny o lekkim do średniego krycia. Zapewnia widocznie wyrównany i wygładzony koloryt skóry z delikatnym, naturalnym wykończeniem. Całodniowa ochrona antyoksydacyjna

Odbudowuje barierę nawilżającą skóry i zapewnia komfortowe nawilżenie

Krycie, które można stopniowo wzmacniać – widocznie wyrównuje i wygładza koloryt skóry, nadając cerze zdrowy wygląd

KLUCZOWE TECHNOLOGIE:

Triple-Spectrum Protection™ - zapewnia maksymalną ochronę przeciwsłoneczną przed promieniowaniem UVA+UVB, światłem niebieskim oraz promieniowaniem podczerwonym IR-A.

ZOX12™ - kompleks antyoksydacyjny o przedłużonym uwalnianiu, działający do 12 godzin – chroni przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki.

Ekstrakt z planktonu - technologia aktywowana światłem, pomagająca redukować widoczność zaczerwienień skóry spowodowanych stresem wywołanym promieniowaniem UV.

Ekstrakt z Phormidium persicinum (sinicy) - wzmacnia naturalną obronę skóry przed promieniowaniem UV i stresem oksydacyjnym.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować jako ostatni krok pielęgnacji. Nanieść 15 minut przed ekspozycją na słońce. Ponawiać aplikację co 2 godziny. W przypadku pływania lub pocenia się stosować krem przeciwsłoneczny wodoodporny.

Autor: ZO SKIN HEALTH/ Materiały prasowe

SHEER FLUID TINT BROAD-SPECTRUM SUNSCREEN SPF 30

Lekki, mineralny fluid przeciwsłoneczny z technologią adaptacyjnego tonowania, który dopasowuje się do koloru skóry, łącząc się z nią płynnie i zapewniając ochronę Triple-Spectrum Protection™.

Płynne wtapianie się w skórę z naturalnym wykończeniem – bez efektu białej maski

Ultralekka formuła do codziennego stosowania, samodzielnie lub pod makijaż

Wzmocnienie antyoksydacyjne dzięki witaminom A, C i E – ochrona przed czynnikami środowiskowymi

Bez glutenu i bez substancji zapachowych

KLUCZOWE TECHNOLOGIE

Triple-Spectrum Protection™ ochrona przed promieniowaniem UVA+UVB, światłem niebieskim (HEV) oraz promieniowaniem podczerwonym (IR-A).

ZOX12™ - kompleks antyoksydacyjny zapewniający do 12 godzin ochrony przed czynnikami środowiskowymi.

Tlenek cynku non-nano (16%) - mineralna ochrona o szerokim spektrum działania przed promieniowaniem UVA i UVB.

Melanina - chroni skórę przed światłem niebieskim (HEV) emitowanym przez słońce oraz urządzenia elektroniczne.

Mikrokapsułki tonujące - wegańskie, naturalnie pozyskiwane pigmenty, aktywujące się podczas wtapiania w skórę

Ekstrakt z planktonu - technologia aktywowana światłem, redukująca widoczność zaczerwienień skóry spowodowanych stresem wywołanym promieniowaniem UV.

·Ekstrakt z Phormidium persicinum (sinicy) - wzmacnia naturalną obronę skóry przed promieniowaniem UV i stresemoksydacyjnym.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować jako ostatni krok pielęgnacji. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Delikatnie rozprowadzić na skórze, aby aktywować tonujące mikrokapsułki. Nanieść 15 minut przed ekspozycją na słońce. Ponawiać aplikację co 2 godziny. W przypadku pływania lub pocenia się stosować krem przeciwsłoneczny wodoodporny.

Autor: ZO SKIN HEALTH/ Materiały prasowe

GEL SUNSCREEN BROAD-SPECTRUM SPF 30

Przezroczysty, nietłusty żel przeciwsłoneczny do twarzy i ciała. Zapewnia ochronę Triple-Spectrum Protection™ oraz wygładzające wykończenie na skórze – odpowiedni dla każdego rodzaju cery.

Niewidoczna na skórze ochrona o właściwościach wygładzających – do twarzy i ciała

Bez efektu białej maski

Idealny do codziennego stosowania, a także podczas aktywności fizycznej

Wzmocnienie antyoksydacyjne dzięki witaminom A, C i E – ochrona przed czynnikami środowiskowymi

Wodoodporny do 40 minut

Niekomedogenny, nieaknegenny, nietłusty

Bez glutenu, alkoholu i substancji zapachowych

KLUCZOWE TECHNOLOGIE:

Triple-Spectrum Protection™ - ochrona przed promieniowaniem UVA+UVB, światłem niebieskim (HEV) oraz promieniowaniem podczerwonym (IR-A).

Oktokrylen 10%, oktisalat 5%, awobenzon 3% - filtry zapewniające ochronę o szerokim spektrum działania przed promieniowaniem UVA i UVB.

ZOX12™ - kompleks antyoksydacyjny zapewniający do 12 godzin ochrony przed czynnikami środowiskowymi

Melanina - chroni skórę przed światłem niebieskim (HEV) emitowanym przez słońce oraz urządzenia elektroniczne.

Bisabolol - pomaga ukoić skórę podrażnioną pod wpływem ciepła.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować jako ostatni krok pielęgnacji. Nanieść 15 minut przed ekspozycją na słońce. Ponawiać aplikację co 2 godziny.