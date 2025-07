Akcja podkład! Wybraliśmy najlepsze podkłady na lato. Idealna skóra bez obciążenia i efektu maski

Bez względu na modę i panujące trendy piękna i zdrowa skóra to podstawa. Jej sekretem jest oczywiście dobrze dobrana pielęgnacja, a w makijażu absolutnym numerem jeden od lat pozostaje podkład. Nieważne, czy stawiamy na lekkie, rozświetlające formuły, czy też na bardziej kryjące produkty to waśnie podkład będzie stanowił bazę wyjściową do całości makeupu. Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny. W dzisiejszych czasach podkład nie powinien nas, ani przyciemniać, ani rozjaśniać.

Lekkie podkłady to idealne rozwiązanie na letnie miesiące, kiedy nasza skóra potrzebuje oddychać i nie chcemy czuć na niej ciężkiej warstwy makijażu. Charakteryzują się one delikatną konsystencją, która łatwo rozprowadza się po skórze, zapewniając subtelne wyrównanie kolorytu bez efektu maski. Wiele z nich zawiera również filtry SPF, co jest dodatkowym atutem w ochronie przed szkodliwym promieniowaniem UV. Lekkie formuły są mniej komedogenne, co zmniejsza ryzyko powstawania niedoskonałości, które mogą być bardziej problematyczne w cieplejsze dni.

Wybierając lekki podkład na lato, warto zwrócić uwagę na jego skład i właściwości. Poszukujmy produktów, które oprócz lekkiego krycia oferują nawilżenie i kontrolę nad sebum. Składniki takie jak kwas hialuronowy czy ekstrakty roślinne mogą dodatkowo pielęgnować skórę. Dostępne są różne rodzaje lekkich podkładów, od płynnych o wodnistej konsystencji, przez kremy BB i CC, aż po bardziej kryjące propozycje, które łączą w sobie właściwości pielęgnacyjne kremu nawilżającego z delikatnym kolorem.

L’Oréal Paris Infaillible Skin Ink

Podstawą każdego makijażu, niezależnie od tego, czy jest to odważny makijaż wieczorowy, czy bardzo naturalny makijaż dzienny, jest nieskazitelna cera. I to właśnie pomoże Ci osiągnąć podkład L’Oréal Paris Infaillible Skin Ink. Idealnie wtopi się w skórę i zapewni perfekcyjne ujednolicenie jej tonacji kolorystycznej. Dzięki swojej sile krycia błyskawicznie zamaskuje drobne niedoskonałości, takie jak przebarwienia, zaczerwienienia czy ślady po trądziku. W mgnieniu oka uzyskasz jednolity kolorystycznie wygląd, który posłuży jako idealna baza pod dalszy makijaż.

Lancôme Idôle 3 Serum Supertint

Podkład rozświetlający Lancôme Idôle 3 Serum Supertint zapewnia pielęgnację i ujednolicenie. Nie tylko kryje, ale i pielęgnuje skórę w jednym kroku – efekt utrzymuje się do 24 godzin. To kolorowe serum o przyjemnej konsystencji skutecznie kryje niedoskonałości, naturalnie stapia się ze skórą i nadaje jej zdrowy i świeży wygląd. Efektem jest gładka, miękka i jędrna skóra, która wygląda pięknie nawet po zmyciu makijażu.

NARS Nars Light Reflecting Foundation

Płynny podkład łączy w sobie makijaż oraz pielęgnację skóry i jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, nawet wrażliwej. Działa jak podkład korygujący, który rozmywa niedoskonałości, wygładza pory oraz pomaga ukryć przebarwienia i zaczerwienienia skóry. Light Reflecting Foundation Nars pomaga poprawić świetlistość skóry po sześciu tygodniach codziennego stosowania, nawet po demakijażu.

INGLOT Pielęgnacyjny podkład do twarzy SKIN FOCUSED SPF 50+

Pielęgnacyjny podkład do twarzy Skin Focused SPF 50+ łączy w sobie korzyści pielęgnacyjne i ochronę przeciwsłoneczną, zapewnia efekt średniego krycia i rozświetlenia. Jego innowacyjna formuła wzmacniająca mikrobiom skóry pomaga utrzymać zdrową równowagę cery. Podkład zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego, co sprawia, że jest bezpieczny i łagodny nawet dla wrażliwej skóry. Dzięki aktywnym składnikom wzmacniającym barierę lipidową, produkt chroni skórę przed utratą wilgoci i negatywnym wpływem środowiska. Dodatkowo, formuła podkładu jest wegańska, a wodoodporność sprawia, że podkład pozostaje na skórze przez cały dzień, nawet w trudnych warunkach. Zapewnia bardzo wysoką ochronę przed szkodliwym wpływem promieniowania UVA, które odpowiedzialne jest za fotostarzenie się skóry i zmiany pigmentacyjne i UVB powodującym oparzenia posłoneczne i reakcje alergiczne. Dodatkowo wykazuje właściwości antysmogowe. Stabilizuje pH skóry i reguluje produkcję sebum, zmniejszając widoczność porów.

GLAM SHOP UPIĘKSZACZ DO TWARZY

Ultra lekki podkład UPIĘKSZACZ to prawdziwa "woalka" do makijażu twarzy. Ujednolica koloryt i pozostawia na skórze naturalną, lekką, lekko rozświetloną warstwę. Nie obciąża cery, jest na niej niemal niewidoczny i sprawia, że skóra wygląda niesamowicie świeżo.