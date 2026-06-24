SEPHORiA Europe powraca, większa i bardziej odważna niż kiedykolwiek, przekształcając Londyn w tętniącą życiem stolicę urody

SEPHORiA Beauty Metropolis to dynamiczne, immersyjne wydarzenie, które ma na celu celebrowanie i odkrywanie wszystkiego, co najnowsze i najbardziej ekscytujące w świecie urody. To miejsce, gdzie pasjonaci kosmetyków, eksperci branżowi i konsumenci spotykają się, aby zanurzyć się w świecie innowacji. Wyobraź sobie rozległą przestrzeń, która tętni energią, wypełnioną stoiskami czołowych marek, interaktywnymi strefami i ekskluzywnymi prezentacjami. Każdy zakątek Metropolis został zaprojektowany tak, aby inspirować i angażować, oferując unikalne doświadczenia i możliwości poznania przyszłości piękna.

Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję poznać zupełnie nowe marki, które dopiero wkraczają na rynek, a także odkryć nowatorskie produkty, które zrewolucjonizują ich rutynę pielęgnacyjną i makijażową. Eksperci i wizażyści będą prezentować najnowsze techniki makijażu, oferując praktyczne warsztaty i porady, które pozwolą każdemu doskonalić swoje umiejętności. Ponadto, SEPHORiA Beauty Metropolis będzie sceną dla ogłoszenia zwycięzcy prestiżowej nagrody Sephora Prize, co doda wydarzeniu dodatkowego dreszczyku emocji. To prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy pragną być na bieżąco z najgorętszymi trendami i innowacjami.

Program SEPHORA PRIZE zapewni zwycięskiej marce wyjątkowe, trzyletnie wsparcie, stworzone z myślą o przyspieszeniu jej rozwoju. Obejmie ono dedykowane doradztwo w obszarze badań i rozwoju (R&D), mentoring prowadzony przez ekspertów oraz szerokie wsparcie widoczności marki we wszystkich kluczowych punktach kontaktu z konsumentem.

Zwycięska marka skorzysta również z premiery na wyłączność w Sephora w Europie, wraz z bezprecedensowym wsparciem promocyjnym, w ramach ikonicznej kampanii SEPHORA „The Next Big Thing”. Dzięki temu marka zyska wyjątkową możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców a także kompleksową widoczność 360° - od kanałów społecznościowych Sephora, po aktywacje w perfumeriach. Pozwoli to marce nawiązać relację ze społecznością fanów beauty Sephora w całej Europie, wspierając jej dalszy rozwój i rozpoznawalność.