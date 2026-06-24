Jest pierwszy przypadek eboli w tym kraju w Europie! "Ścisła izolacja". Wiemy, co z chorym!

Demokratyczna Republika Konga zmaga się z najszybciej rozwijającą się epidemią eboli w historii, z ponad tysiącem zakażeń i blisko 300 zgonami.

Sytuacja nabiera międzynarodowego wymiaru, po tym jak we Francji potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia u lekarza powracającego z DRK.

Francuskie służby podjęły natychmiastowe działania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Dowiedz się, czy Europa jest gotowa na to zagrożenie i jakie kroki są podejmowane!

Władze Demokratycznej Republiki Konga, w której trwa epidemia śmiercionośnego wirusa, podały we wtorek, 23 czerwca, że liczba potwierdzonych zakażeń wirusem ebola wzrosła do 1094. Rząd w Kinszasie przekazał, że z powodu choroby zmarło 277 osób. Światowa Organizacja Zdrowia nie pozostawia złudzeń: "ta epidemia rozwija się najszybciej ze wszystkich dotychczasowych". Skąd ten wniosek? Szef wydziału ds. szybkiego ostrzegania i reagowania na zagrożenia zdrowia publicznego WHO, Abdirahman Mahamud, cytowany przez PAP, przekazał, że ta ocena powstała na podstawie porównania liczby zakażeń w pierwszym miesiącu każdej z dotychczas ogłaszanych epidemii. Nie kryje także, że "obecna epidemia szczepu bundibugyo została wykryta zbyt późno i zbyt późno została ogłoszona".

Chory na ebolę we Francji. Co się dzieje?

Niestety, w środę, 24 czerwca, potwierdzono przypadek zachorowania w europejskim kraju. Chodzi o Francję. Tamtejsze ministerstwo zdrowia ogłosiło, że zarażonym jest lekarz, który niedawno wrócił do Francji z DRK. "Chorym zajęto się natychmiast, został on po przybyciu do kraju odizolowany w specjalistycznej placówce. Zapewniono specjalne warunki, by uniknąć wszelkiego ryzyka zakażenia i zastosowano ścisłe procedury izolacji, w szczególności utrzymywanie ujemnego ciśnienia w sali, w której przebywa pacjent" - podał resort.

Kraj w pełnej gotowości?

PAP zwraca uwagę, że we Francji trwa identyfikowanie osób, które mogły wejść w kontakt z chorym. Ministerstwo deklaruje, że skontaktuje się ze wszystkimi tymi osobami i że poddane zostaną izolacji na 21 dni. Premier Francji, Sebastien Lecornu "uważnie śledzi sytuację".

Wirus ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.

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