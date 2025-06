Nowa marka własna w Rossmannie! Bądź dla siebie dobra. Z Amo’ya bądź dla siebie codziennie

Nazwa Amo’ya pochodzi od łacińskiego słowa „amo”, które oznacza „kochać”, oraz „ja”, co tworzy wyrażenie „kocham siebie”. Nowa marka powstała z wiary, że u podstaw szczęśliwego życia leży potrzeba dbania o siebie. Im lepiej o siebie dbamy, o swoje ciało i emocje, tym bardziej siebie akceptujemy, a podążając za swoimi potrzebami, zaprzyjaźniamy się ze sobą. Praktyki bliskości to prosty sposób na wyrażanie miłości do siebie.

Żyjąc w ciągłym biegu często zapominamy o sobie. Brakuje nam czasu na zatrzymanie się, wsłuchanie w swoje potrzeby i pokochanie siebie. Z badania „Self-Love Index” przeprowadzonego na zlecenie Rossmanna przez agencję badawczą Minds & Roses na próbie 1000 osób metodą CAPI (wywiady w domach respondentów) wynika, że tylko co piąty Polak (19%) bardzo kocha siebie, co czwarty raczej kocha siebie i niestety, aż 34% – czyli co trzeci z nas – deklaruje, że nie kocha i raczej nie kocha siebie.

Chcielibyśmy odmienić ten trend. Chcemy inspirować i pokazać, jak poprzez codzienne rytuały można kochać siebie każdego dnia. Zachęcić do tego, by traktować swoje ciało z uwagą i czułością, by świadomie dbać o siebie podczas codziennego czasu spędzanego w łazience.

W codziennych rytuałach miłości do siebie klienci Rossmanna są wspierani kosmetykami i akcesoriami pielęgnacyjnymi oraz produktami do aromaterapii. Marka Amo’ya to 42 produkty, które pomagają nawiązać bliski kontakt z własnym ciałem. Są wśród nich kosmetyki do mycia i kąpieli oraz pielęgnacji ciała, a także akcesoria do masażu, zapachy dla domu czy napoje funkcjonalne. Produkty są odpowiednio dobrane i ułożone w linie, z których każda opowiada inną historię, wyróżnia się zapachem i konsystencją. Działają na wszystkie zmysły i odpowiadają różnym potrzebom. Cztery linie tj. Energia, Odpoczynek, Równowaga i Wyciszenie tworzą rytuały, a piąta to akcesoria do masażu, które można stosować dowolnie w każdej praktyce.

Kluczowa i pomocna w zdobywaniu wiedzy o rytuałach jest aplikacja Rossmann PL. Poszukujący praktycznych wskazówek znajdą w niej Strefę czułości, a tam - mnóstwo konkretnych podpowiedzi, jak mogą pracować nad samoakceptacją w domowym zaciszu i lepiej poznawać siebie. Mogą korzystać z rzetelnych i sprawdzonych treści, skupionych wokół czterech rytuałów (te przygotowane przez ekspertów w oparciu o badania oraz potrzeby konsumentów i opatrzone pieczęcią Rossmanna). Odkryją:

WYCISZENIE – rytuał kojący ciało i zmysły;

ODPOCZYNEK – odprężający rytuał na zakończenie dnia i dobry sen;

RÓWNOWAGĘ – rytuał pełen wsparcia dla kobiecego cyklu;

ENERGIĘ – pobudzający rytuał na dzień dobry.

A w samych rytuałach odnajdą m.in. ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, medytacje, praktyki oparte na intuicyjnym ruchu i automasażu i wiele innych. Każda z praktyk będzie odpowiedzią na różne potrzeby naszego ciała, dostarczy mu różnorodnych i przyjemnych doznań sensorycznych, pomoże uwolnić się od stresu, zmęczenia czy niepokoju.Nowe materiały inspiracyjne i instruktażowe będą pojawiać się w aplikacji Rossmann PL w każdym tygodniu. Dzięki temu wspólnie będziemy budować zdrowe nawyki, rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, a docelowo budować społeczność wokół Strefy czułości Rossmanna. Co ważne, te treści są darmowe, co wyróżnia aplikację Rossmann PL na tle innych płatnych aplikacji mindfulnessowych.

Przy rytuałach współpracujemy z wieloma ekspertami z obszaru mindfulness, którzy pomagają nam kreować wartościowe treści i programy wspierające miłość do siebie. Nasi eksperci to m.in. Gosia Gondek, Kaja Gołuchowska, Magdalena Janik (Madalena Yoga), Joanna Flis (Madame Monday) czy Zuza Jankowski (Purnama).

i Autor: materiały prasowe Rossmann