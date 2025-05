Nowa odsłona kultowego urządzenia. Zakochasz się w tym kolorze

Dyson wprowadza na rynek niestandardową kolorystykę dla całej gamy urządzeń kosmetycznych, która jest inspirowana kamieniem szlachetnym - jaspisem cesarskim. Inżynierowie Dyson Colours, Materials and Finishes (CMF) zaprojektowali kolor nawiązujący do jaspisu cesarskiego, aby uchwycić kontrastujące odcienie kamienia szlachetnego, co zaowocowało charakterystyczną trójkolorową paletą: głęboki śliwkowy korpus, bogate fioletowe detale i jasne różowe odcienie.

Amelia Ayerst, CMF Design Manager w Dyson, wyjaśnia: „Wizualne i dotykowe cechy produktów, których używamy na co dzień, wpływają na nasze samopoczucie. Naszym celem jest przekształcenie przedmiotów codziennego użytku w rzeczy, które będą przyjemne w użyciu i których posiadanie będzie przyjemnością”.

Fioletowy jaspis symbolizuje pewność siebie, dążenie do samopoznanie oraz rozwój osobisty, odzwierciedla również istotę tego, do czego dążą inżynierowie Dyson podczas projektowania swoich narzędzi do stylizacji - podkreślania piękna od wewnątrz, wzmocnienia pewności siebie, wyrażania osobistego stylu i utrzymywania zdrowych włosów. Urządzenia do stylizacji włosów marki Dyson zostały zaprojektowane z myślą o szybkim, mocnym i wydajnym działaniu, mając na uwadze wyzwanie, jakim jest znalezienie czasu na pielęgnację włosów w codziennym zabieganym życiu. Twoje włosy to coś więcej niż tylko fryzura; to wyraz tego, kim jesteś. Zwykłe, przemyślane chwile poświęcone w celu zadbania o siebie - takie jak spokojny rytuał stylizacji, spacer z bliskimi lub delektowanie się poranną kawą - to małe, ale skuteczne sposoby na regenerację i poprawę samopoczucia.

Ta seria produktów, których premiera odbędzie się przed Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dniem Matki, może być idealną okazją, aby zrobić prezent dla tych kobiet, które celebrują siłę, moc i indywidualność w naszym życiu - cechy, które symbolizuje rzadki jaspis cesarski, będący inspiracją dla tej serii produktów. Dyson zaprasza do korzystania z hashtagu #SmallPowerfulMoment, aby podzielić się swoimi przyzwyczajeniami w codziennym dbania o siebie i aby podkreślić znaczenie poświęcania czasu dla siebie.

W kolekcji dostępne są suszarka i prostownica Dyson Airwrap™, suszarka do włosów Dyson Supersonic Nural™ oraz prostownica Dyson Airstrait™. Multistyler i suszarka Dyson Airwrap i.d.™

Urządzenie, które nie bez powodu jest nagradzane na całym świecie, teraz jest wyposażone w bezprzewodową technologię Bluetooth®, która ułatwia i optymalizuje stylizację. Użytkownicy mogą spersonalizować swój profil włosów, a po naciśnięciu przycisku automatycznie zawijać, stylizować i modelować loki i fale. Multistyler Dyson Airwrap i.d.™ posiada trzy nowe końcówki: końcówkę cylindryczną przeznaczoną dla mocniejszych, zdefiniowanych loków; dyfuzor Wave+Curl dla podkreślenia fal i loków oraz koncentrator Blade dla precyzyjnego przepływu powietrza,aby uzyskać gładsze, wyrównane włosy. Dostępne są dwie wersje urządzenia, dopasowane do różnych rodzajów włosów, z opcją zakupu samych nasadek.

Nowa suszarka do włosów Dyson Supersonic Nural™

Najbardziej inteligentna suszarka do włosów Dyson wykorzystuje technologię czujników Nural™ do pomiaru odległości między urządzeniem a skórą głowy, utrzymując stałą temperaturę. Suszarkawyposażona jest również w technologię uczenia się końcówek, co ułatwia stylizację dzięki zapamiętywaniu ostatniego ustawienia używanego w przypadku różnych końcówek.

Prostownica Dyson Airstrait™

Prostownica Dyson Airstrait™ pozwala rozciągać i prostować włosy od mokrych do suchych przy użyciu wyłącznie powietrza. Poprzez wyeliminowanie gorących płytek zapobiega się zarównouszkodzeniom termicznym, jak i mechanicznym włosów. Urządzenie nadaje się do wielu rodzajów włosów, tworząc naturalnie proste fryzury z zachowaniem objętości i elastyczności,jednocześnie chroniąc wytrzymałość, dobrą kondycję i naturalny wygląd włosów.

i Autor: materiały prasowe Dyson

