Nowa odsłona viralowych olejków do ust

Tego produktu nie trzeba szerzej przedstawiać – olejek do ust od Your KAYA szturmem zdobył serca tysięcy klientek, które pokochały przede wszystkim efekt soczystej tafli, którą tworzy na ustach. Subtelnemu podkreśleniu naturalnej urody towarzyszą również właściwości pielęgnacyjne, co utorowało olejkowi Your KAYA drogę do zostania kosmetycznym faworytem i absolutnym must-have ostatniego sezonu letniego.

W tym roku, w nowej odsłonie, olejek Your KAYA jeszcze bardziej odżywia i pielęgnuje usta. A dzięki nowemu, silikonowemu aplikatorowi (chroniącemu olejek przed wycieknięciem z tubki) produkt wygodniej się nakłada. Jednak tym, co z pewnością najbardziej zachwyci klientki, są nowe, letnie kolory i zapachy oraz formuła z filtrem przeciwsłonecznym, którymi wzbogacono znane już z poprzedniego sezonu odcienie: Poppy Glow, Nude Glow i Cherry Glow (wszystkie trzy o zapachu toffi).

Tego lata, według Your KAYA, na ustach królować będą: soczysty arbuz, słodka pianka marshmallow i subtelna, choć równie zachwycająca malina. Dodatkowym atutem nowych olejków jest ich zapach, który odpowiada nazwie koloru.

Trio olejków z filtrem to ważny krok w popularyzacji ochrony przeciwsłonecznej (szczególnie wśród młodych osób!), która dotyczyć powinna nie tylko skóry twarzy i ciała, ale również ust. Przez zastosowanie SPF 50, formuła trzech olejków została podbita mleczną, kremową bazą, która chroni usta, równocześnie nadając im wygląd soczystej tafli o zapachu toffi.

Jesteśmy zachwyceni pozytywnym odbiorem naszego olejku do ust wśród osób w różnych wieku – mówi Kaja Rybicka-Gut, współzałożycielka marki – Noszą go młode dziewczyny, w torebce mają go też dojrzałe kobiety. To inkluzywny towarzysz lata i formuła, która przede wszystkim stawia na naturalność.

