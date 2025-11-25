Nowa, polska marka beauty! Marka, którą pokochał internet

Pielęgnacja, która szanuje Twój czas i potrzeby

Beauty Drops to marka stworzona dla osób, które cenią skuteczność, prostotę i realne efekty. Jej produkty odpowiadają na codzienne potrzeby skóry i sprawiają, że pielęgnacja staje się łatwiejsza oraz bardziej intuicyjna.

Zamiast rozbudowanych rytuałów marka proponuje kosmetyki, które realnie wspierają skórę i dopasowują się do stylu życia użytkowników. Każdy produkt został opracowany tak, by był przyjemny w stosowaniu poprzez lekkie formuły oraz innowacyjny aplikator dozujący idealne krople.

Sześć rodzajów serum, sześć odpowiedzi na potrzeby skóry

W ofercie marki znalazło się sześć precyzyjnie opracowanych formuł, odpowiadających na najczęstsze potrzeby skóry:

CALM DROPS – łagodzące serum dla skóry wrażliwej i reaktywnej, przynoszące natychmiastową ulgę i równowagę.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Ceramidy: odbudowują barierę hydrolipidową, chronią przed przesuszeniem i zwiększają sprężystość skóry.

CICA: łagodzi podrażnienia, redukuje zaczerwienienia i wspiera regenerację skóry.

Olej z Ogórecznika: działa kojąco, wzmacnia barierę skóry i przynosi ulgę wrażliwej cerze.

Aminokwasy: wspomagają nawilżenie i elastyczność skóry, poprawiając jej ogólną kondycję.

MOIST DROPS – intensywnie nawilżające serum z kwasem hialuronowym i trehalozą, idealne dla skóry suchej i ściągniętej.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Kwas Hialuronowy: głęboko nawilża, wiążąc wodę w naskórku, co nadaje skórze gładkość i jędrność.

Trehaloza: wzmacnia barierę ochronną skóry, zapobiega przesuszeniu i zwiększa jej elastyczność.

Alantoina: koi, łagodzi podrażnienia i wspiera regenerację suchej, odwodnionej skóry.

Aminokwasy: poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry, wzmacniając jej naturalne funkcje ochronne.

STIMULATE DROPS – skoncentrowana dawka energii dla cery pozbawionej blasku i jędrności z mineralnymi mikroigłami.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Mineralne mikroigły: stymulują naturalne procesy naprawcze skóry, pobudzając mikrokrążenie i zwiększając jej zdolność do regeneracji.

Peptydy: wspierają ujędrnienie oraz zwiększenie elastyczności skóry, przeciwdziałając pierwszym oznakom starzenia.

Kwas hialuronowy: intensywnie nawilża, wygładza i wspiera naturalną sprężystość skóry.

Biotyna: wzmacnia strukturę skóry, wspomaga jej jędrność i poprawia ogólną

SMOOTH DROPS – wygładzające serum z niacynamidem i kwasem salicylowym, które skutecznie redukuje pory i niedoskonałości.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Niacynamid: reguluje produkcję sebum, zmniejsza widoczność przebarwień i wspiera regenerację skóry, poprawiając jej ogólny wygląd.

Kwas salicylowy: skutecznie oczyszcza pory, redukuje zaskórniki i pomaga w redukowaniu niedoskonałości skóry.

Prebiotyki: wspierają naturalną barierę ochronną skóry i dbają o jej mikrobiom.

Pantenol: łagodzi podrażnienia i wspomaga odbudowę naskórka.

GLOW DROPS – rozświetlające serum przywracające skórze zdrowy, naturalny „glow” dzień po dniu.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Witamina C: silny antyoksydant, który rozjaśnia cerę, wyrównuje jej koloryt i zwalcza wolne rodniki.

Koenzym Q10: wspiera regenerację komórek skóry, działa przeciwstarzeniowo.

Kwas traneksamowy: zmniejsza widoczność przebarwień i wspomaga wyrównanie kolorytu skóry.

Olej z rokitnika: odżywia, chroni barierę hydrolipidową i dodaje skórze promiennego blasku.

PROTECT DROPS – lekkie serum ochronne SPF 50, które chroni przed promieniowaniem UV, fotostarzeniem i przebarwieniami, sprawiając, że codzienne nakładanie SPF staje się przyjemnością.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Filtry UVA/UVB: chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, jednocześnie dbając o jej kondycję.

Witamina E: działa antyoksydacyjnie, wspiera naturalną barierę ochronną i wzmacnia działanie filtrów przeciwsłonecznych.