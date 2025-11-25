Nowa, polska marka beauty! Marka, którą pokochał internet

Pielęgnacja, która szanuje Twój czas i potrzeby
Beauty Drops to marka stworzona dla osób, które cenią skuteczność, prostotę i realne efekty. Jej produkty odpowiadają na codzienne potrzeby skóry i sprawiają, że pielęgnacja staje się łatwiejsza oraz bardziej intuicyjna.
Zamiast rozbudowanych rytuałów marka proponuje kosmetyki, które realnie wspierają skórę i dopasowują się do stylu życia użytkowników. Każdy produkt został opracowany tak, by był przyjemny w stosowaniu poprzez lekkie formuły oraz innowacyjny aplikator dozujący idealne krople.
Sześć rodzajów serum, sześć odpowiedzi na potrzeby skóry
W ofercie marki znalazło się sześć precyzyjnie opracowanych formuł, odpowiadających na najczęstsze potrzeby skóry:
CALM DROPS – łagodzące serum dla skóry wrażliwej i reaktywnej, przynoszące natychmiastową ulgę i równowagę.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
- Ceramidy: odbudowują barierę hydrolipidową, chronią przed przesuszeniem i zwiększają sprężystość skóry.
- CICA: łagodzi podrażnienia, redukuje zaczerwienienia i wspiera regenerację skóry.
- Olej z Ogórecznika: działa kojąco, wzmacnia barierę skóry i przynosi ulgę wrażliwej cerze.
- Aminokwasy: wspomagają nawilżenie i elastyczność skóry, poprawiając jej ogólną kondycję.
MOIST DROPS – intensywnie nawilżające serum z kwasem hialuronowym i trehalozą, idealne dla skóry suchej i ściągniętej.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
- Kwas Hialuronowy: głęboko nawilża, wiążąc wodę w naskórku, co nadaje skórze gładkość i jędrność.
- Trehaloza: wzmacnia barierę ochronną skóry, zapobiega przesuszeniu i zwiększa jej elastyczność.
- Alantoina: koi, łagodzi podrażnienia i wspiera regenerację suchej, odwodnionej skóry.
- Aminokwasy: poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry, wzmacniając jej naturalne funkcje ochronne.
STIMULATE DROPS – skoncentrowana dawka energii dla cery pozbawionej blasku i jędrności z mineralnymi mikroigłami.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
- Mineralne mikroigły: stymulują naturalne procesy naprawcze skóry, pobudzając mikrokrążenie i zwiększając jej zdolność do regeneracji.
- Peptydy: wspierają ujędrnienie oraz zwiększenie elastyczności skóry, przeciwdziałając pierwszym oznakom starzenia.
- Kwas hialuronowy: intensywnie nawilża, wygładza i wspiera naturalną sprężystość skóry.
- Biotyna: wzmacnia strukturę skóry, wspomaga jej jędrność i poprawia ogólną
SMOOTH DROPS – wygładzające serum z niacynamidem i kwasem salicylowym, które skutecznie redukuje pory i niedoskonałości.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
- Niacynamid: reguluje produkcję sebum, zmniejsza widoczność przebarwień i wspiera regenerację skóry, poprawiając jej ogólny wygląd.
- Kwas salicylowy: skutecznie oczyszcza pory, redukuje zaskórniki i pomaga w redukowaniu niedoskonałości skóry.
- Prebiotyki: wspierają naturalną barierę ochronną skóry i dbają o jej mikrobiom.
- Pantenol: łagodzi podrażnienia i wspomaga odbudowę naskórka.
GLOW DROPS – rozświetlające serum przywracające skórze zdrowy, naturalny „glow” dzień po dniu.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
- Witamina C: silny antyoksydant, który rozjaśnia cerę, wyrównuje jej koloryt i zwalcza wolne rodniki.
- Koenzym Q10: wspiera regenerację komórek skóry, działa przeciwstarzeniowo.
- Kwas traneksamowy: zmniejsza widoczność przebarwień i wspomaga wyrównanie kolorytu skóry.
- Olej z rokitnika: odżywia, chroni barierę hydrolipidową i dodaje skórze promiennego blasku.
PROTECT DROPS – lekkie serum ochronne SPF 50, które chroni przed promieniowaniem UV, fotostarzeniem i przebarwieniami, sprawiając, że codzienne nakładanie SPF staje się przyjemnością.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
- Filtry UVA/UVB: chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, jednocześnie dbając o jej kondycję.
- Witamina E: działa antyoksydacyjnie, wspiera naturalną barierę ochronną i wzmacnia działanie filtrów przeciwsłonecznych.