Nowa promocja Pepco wgniata w fotel. Koszulka damska, za którą dasz się pokroić za jedynie 15 zł

Szałowe promocje Pepco. Ta koszulka damska to hit wszech czasów

Promocje w Pepco. Nowa oferta odzieżowa sieci to przede wszystkim propozycje wiosennych stylizacji. Na sklepowych półkach Pepco dominuje bawełna oraz klasyczny jeans. Z tymi ubraniami stowarzysz rewelacyjne stylizacje w stylu lat 90-tych. W najnowszej promocji Pepco upolujesz między innymi damskie spodnie typu mom jeans w cenie 50 zł oraz spodnie z rozszerzanymi nogawkami w cenie 60zł. Ciekawą propozycją jest również bluza damska z kapturem za 50zł. Jednak hitem promocji Pepco mogą okazać się klasyczne koszulki damskie z krótkim rękawem. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych z różnymi nadrukami. Koszulki te w promocji Pepco kosztują jedynie 15 zł. Co ważne, wykonane są one w 100 proc. z bawełny, dzięki czemu sprawdzą się wiosną i latem. Skóra nie będzie się w nich nadmiernie pocić. To uniwersalny typ ubrania, który zdecydowanie warto mieć w swojej szafie. Koszulki damskie z promocji Pepco sprawdzą się zarówno podczas codziennych stylizacji, jak i jako piżama, czy do "biegania" w nich po domu.

i Autor: materiały prasowe Promocje w Pepco

