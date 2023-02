W promocji Pepco kupisz najwygodniejsze spodnie damskie świata. Każda kobieta ma przynajmniej jedną parę a w Pepco kosztują tylko 40 zł

Piękny gest Joe Bidena podczas wizyty w Kijowie. To, co założył na zawsze zostanie w pamięci Ukraińców

Promocje w Pepco. Wygodne i modne spodnie damskie za 40 zł

Domowa moda to przede wszystkim wygoda. Po domu wybieramy najczęściej ubrania, które nie krępują ruchów i z powodzeniem możemy się w nich rozłożyć na kanapie. W przypadku spodni najczęściej wybieramy dresy lub legginsy. Taką propozycję znajdziesz w najnowszej promocji Pepco. Na sklepowych półkach pojawił się kolekcja mody damskiej, idealnej do domu. Hitem promocji Pepco mogą okazać się wygodne i miękkie w dotyku spodnie dresowe Bekkin w cenie 40 zł. Posiadają one ocieplenie, dzięki czemu idealnie sprawdzą się zimą i na początku wiosny. Zaopatrzone się również w modelującą brzuch gumę w pasie. Nie jest on zbyt ścisła i nie krępuje ruchów, a rewelacyjnie "trzyma" talię. Spodnie dresowe z promocji Pepco mają także, zapinane na suwak, kieszenie, dzięki czemu sprawdzą się także podczas szybkiego spaceru na zakupy. Model z promocji Pepco to nie tylko klasyczna propozycja na "po domu" ale także jako element sportowej stylizacji na spacer, czy inne aktywności fizyczne na świeżym powietrzu.

