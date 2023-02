Magiczny krem z Rossmanna wypełniający zmarszczki. Teraz kosztuje tylko 21 zł, a działa niczym luksusowy specyfik. Wielocząsteczkowe działanie wypełni bruzdy

Promocje w Rossmannie. Hitowy krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet po 50-tce za 21 zł

Gazetka promocyjna Rossmanna. Zmarszczki na skórze to jeden z efektów starzenia się skóry. Wpływ na ich powstawanie ma wiele czynników, część z nich możemy kontrolować, jak nawodnienie, styl życia czy pielęgnacja, a inne nie są od nas zależne. To między innymi genetyka lub mimika twarzy. Przeciwstarzeniowa kuracja pielęgnacyjna to najważniejszy element walki procesami starzenia się skóry, na który mamy wpływ. Nigdy nie zapominaj o kremach nawilżających oraz ochronie przeciwsłonecznej. W trwającej obecnie promocji Rossmanna znajdziesz jeden z bestsellerowych kremów przeciwzmarszczkowych, który teraz kosztuje zaledwie 20.99 zł. Mowa o L'ORÉAL PARIS Hyaluron Specialist. To krem na dzień o działaniu wypełniającym. Zawiera on swoich składzie nowy Hyaluron Specialist z formułą wzmocnioną dwoma rodzajami kwasu hialuronowego o wysokim stężeniu:

Wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy, aby nawilżyć i wygładzić powierzchnię skóry.

Fragmentaryzowany kwas hialuronowy, wnika w głębsze warstwy naskórka aby przywrócić sprężystość i długotrwałe nawilżenie.

Kwas hialuronowy to składnik aktywny naturalnie występujący w naszej skórze. Działa niczym gąbka! Jest zdolny do wiązania cząsteczek wody i wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia w skórze. Dodatkowo L'ORÉAL PARIS Hyaluron Specialis posiada filtr przeciwsłoneczny SPF20.

