Nowa, wyjątkowa marka na polskim rynku

Badanie przeprowadzone przez GFI Europe potwierdza, że roślinne odpowiedniki mleka zyskują na znaczeniu wśród polskich konsumentów: Wartość sprzedaży napojów roślinnych wzrosła o 41% w latach 2020-2022, podczas gdy sprzedaż jednostkowa tradycyjnego mleka spadła o 1%1.

- Popyt na produkty roślinne w Polsce stale rośnie, więc nie mogliśmy wybrać lepszego momentu wejścia na ten rynek. Chcemy kontynuować naszą misję i przyczynić się do zastąpienia jak największej liczby produktów powstałych z mleka krowiego ich roślinnymi odpowiednikami, tak aby zmniejszyć wpływ produktów mlecznych na środowisko. – wyjaśnia Helge Weitz, Dyrektor Generalny Oatly DACH i Polska.

Nasz aktualny system żywnościowy jest odpowiedzialny za około jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka2. Ostatni raport IPCC potwierdza, że wybór diety opartej w większym stopniu na produktach pochodzenia roślinnego ma pozytywny wpływ na łagodzenie zmian klimatycznych.

Świat kawy już to wie: Oatly Barista Edition wychodzi na pierwszy plan

We wrześniu Oatly dokonało niezwykłego osiągnięcia podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Latte Art, kiedy to Specialty Coffee Association (SCA) zmieniło swoje zasady i zastąpiło mleko krowie słynnym napojem Oatly Barista Edition. Wysokiej jakości napój owsiany stworzony specjalnie, aby nie ważył się w gorących napojach, szybko stał się ulubieńcem polskiej sceny kawowej i jest już dostępny w około 100 kawiarniach w Polsce. To łagodny w smaku, ale wyjątkowo kremowy produkt, który pozwala na tworzenie imponującej pianki. Misją Oatly jest ułatwienie ludziom przejścia na zdrową żywność opartą na produktach pochodzenia roślinnego. Barista Edition przemawia nawet do zwolenników mleka krowiego, ponieważ nie muszą oni iść na kompromis: ze względu na to, że Oatly Barista ma podobny profil odżywczy jak jego odpowiednik mleczny, dostarcza też podobną ilość witamin i minerałów, takich jak na przykład wapń.

Oferta produktów Oatly w Polsce:

Oatly znajdziemy w Polsce w Bid Food Farutex, Coffeedesk, Frisco i Urban Vegan z następującą ofertą produktową:

Oatly Barista Edition: ulubieniec wśród napojów pochodzenia roślinnego, idealnie się spienia, doskonale sprawdza się więc technicznie podczas tworzenia idealnego latte art.

Oatly Barista Edition 0,5L: wersja mini produktu Barista, ma idealny rozmiar, by towarzyszyć miłośnikom kawy w dowolnej chwili, bez konieczności rezygnowania ze swojego ulubieńca.

Oatly Whole: doskonale kremowy napój o 2,8% zawartości tłuszczu i bogatym smaku – dla tych, którzy chcą zamienić mleko krowie na roślinny napój. Idealny do gotowania, picia, pieczenia lub deserowych wariacji.

Oatly "No" Sugars: dla fanów lekkich, a jednocześnie wyjątkowych produktów w ofercie znajdziemy ten wszechstronny klasyk, który zawiera tylko 1,5% tłuszczu. Smakuje jeszcze lepiej w kawie i innych gorących napojach, doskonale nadaje się do pieczenia.

Oatly Bio: dla wszystkich tych, którzy cenią tak prosty skład, jak to tylko możliwe - woda, w pełni organiczne płatki owsiane i odrobina soli morskiej dla smaku.

Oatly Kakao: niewiarygodnie smaczne, bez względu na to, czy pijesz je zimne prosto z lodówki czy podgrzewasz jako aromatyczną oat-sianą czekoladę do picia.

Oatly Vanille: kremowy z idealnie wyważonym smakiem wanilii – ten wyjątkowy napój owsiany doskonale urozmaici twoje śniadanie i uratuje cię w momencie, kiedy najdzie cię ochota na „coś słodkiego”.

Oatly Cuisine Bio: w pełni organiczny i bogaty w nienasycone tłuszcze produkt kulinarny, który z całą pewnością może zastąpić śmietanę w twoich ulubionych przepisach, nadając im wyjątkowy smak.

Debiut na Polskim rynku to znakomity powód do świętowania i wspólnej zabawy!

Z tej okazji lokalne kawiarnie W Warszawie i Krakowie będą rywalizować ze sobą w wydarzeniu „The Big Bake Oat”. Korzystając z Oatly Barista Edition zaprezentują nowe lub ulepszone przepisy na słodkie, wegańskie wypieki. Ich cukiernicze zmagania oceni jury składające się z dziennikarzy kulinarnych, uznanych gastro-influencerów i najlepszych baristów. Zwycięska kawiarnia zgarnie roczny zapas Oatly Barista Edition.

i Autor: Materiały prasowe Oatly

