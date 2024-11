Nowe dermokosmetyki, które szczerością podbiją Twoją pielęgnację!

Jedna z najbardziej ekskluzywnych marek z wyjątkową kolekcją do makijażu już dostępna w Sephorze. To połączenie luksusu oraz wysokiej jakości kosmetyków

Dermokosmetyki Candid – wszechstronna pomoc dla wymagającej skóry

Nowa linia dermokosmetyków Candid to idealne rozwiązanie dla osób zmagających się z problemami skórnymi, szczególnie w sezonie jesiennym. Produkty te pomagają w walce z trądzikiem, łagodzą objawy łuszczycy, niwelują przebarwienia i wspierają kuracje przeciwzmarszczkowe. Bezzapachowe formuły minimalizują ryzyko podrażnień, dzięki czemu są odpowiednie nawet dla bardzo wrażliwej skóry. W okresie jesiennym, kiedy suchość skóry staje się wyzwaniem, nasze dermokosmetyki intensywnie nawilżają i wzmacniają barierę ochronną, przywracając skórze zdrowy, promienny wygląd przez cały rok.

Ze szczerą troską o siebie

Rozpocznij dzień od Łagodzącej emulsji do mycia twarzy i demakijażu! Ta delikatna emulsja to prawdziwy przyjaciel skóry. Dokładnie zmywa makijaż i zanieczyszczenia, dbając o mikrobiom, a dzięki aquaxylowi i skwalanowi koi podrażnienia. Idealna nie tylko do codziennego użytku, ale także po zabiegach dermatologicznych.

Natomiast Hydrofilowe masełko do demakijażu to must-have w wieczornej rutynie! Ten lekki kosmetyk zmywa nawet najbardziej oporny makijaż, a dzięki kwercetynie i ceramidom nie tylko oczyszcza, ale też pielęgnuje skórę. Już przy użyciu samej wody, można pozbyć się zanieczyszczeń, pozostawiając skórę miękką i promienną. Bez tłustej warstwy, bez problemów – po prostu idealnie czysta skóra twarzy.

Odkryj radość z mycia twarzy z naszą Delikatną pianką do mycia twarzy! Uczucie świeżości, które zostawia, jest nie do opisania. Trehaloza i alantoina zadbają o nawilżenie i złagodzą wszelkie podrażnienia. To idealny sposób na relaks po długim dniu – poczujesz się jak w spa, a Twoja skóra będzie gładka i promienna.

Na zakończenie dnia nie zapomnij o naszym Hydrofilowym olejku do demakijażu. Zmyje wodoodporny makijaż i filtry przeciwsłoneczne, a skwalan i witamina E zadbają o nawilżenie. Nie ma nic lepszego niż uczucie czystości i świeżości na skórze, a jego hydrofilowe właściwości sprawiają, że zmycie go jest dziecinnie proste.

Candid przedstawia najnowszą linię dermokosmetyków, stworzoną dla osób, które poszukują pielęgnacji dopasowanej do indywidualnych potrzeb skóry, bez kompromisów. Wybierając te produkty, stawiasz na naturalne, wegańskie składniki, które odżywiają i wzmacniają barierę ochronną skóry, zapewniając jej zdrowy wygląd i promienność. Wszystkie kosmetyki są nietestowane na zwierzętach i pozbawione zbędnych dodatków, dzięki czemu pielęgnacja staje się nie tylko skuteczna, ale także zgodna z wartościami etycznymi. Candid to więcej niż kosmetyki – to codzienny rytuał dbania o siebie w najczystszej formie.

Wybierając naszą markę, stawiasz na szczerość i autentyczność w pielęgnacji. Nasze produkty są dla tych, którzy chcą dbać o siebie bez kompromisów. Odkryj radość z prostoty pielęgnacji i pozwól swojej skórze oddychać pełną piersią! W Candid nie tylko oczyszczamy, ale też celebrujemy każdy moment.

i Autor: materiał prasowy CANDID