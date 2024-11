Nowe perfumy od kultowej marki makijażowej. Tak pachnie piękno i luksus

Wystarczą 3 łyżki dodane do wody, aby pięty były idealnie gładkie. Usunie zrogowaciałą skórę i przesuszenia. Sposób na popękane pięty

DUOMO to zapach, który oddaje potężną i wyrafinowaną aurę każdej silnej bizneswoman. Reprezentuje go kolor szary – zawsze szykowny i elegancki. W tym wariancie nuty głowy tworzą cytryna i pomarańcza, nuty serca to biała róża i jaśmin, a nuty bazy paczula i nuty słonego morza. Wszystko razem sprawia, że DUOMO jest zarazem orzeźwiający, zmysłowy i subtelny.

Profil zapachowy: to bursztynowo-owocowa woda perfumowana gourmand, wyjątkowo szykowna, jak szyty na miarę garnitur, który zakłada się, by podbić świat.

Inspiracja: wspomnienie spaceru po ulicach stolicy mody, wśród białego falistego marmuru, sztuki i piękna.

BRERA reprezentuje go kolor zielony, to idealny wybór dla każdej kobiety, która ma artystycznego ducha, emanuje kreatywnością, a jednocześnie czuje połączenie z naturą. W tym wariancie nuty głowy tworzą zielona mandarynka i bergamotka, nuty serca to nasiona kolendry i calypsone, a nuty bazy esencja z drzewa cedrowego, Virginia i absolut z nasion Ambrette. Wszystko razem sprawia, że BRERA jest ziemisty i ziołowy, ciepły i relaksujący.

Profil zapachowy: zielony i kwiatowy, niczym wysmakowana biała koszula, kamizelka i spodnie o luźnym kroju, aby cieszyć się niespiesznym życiem.

Inspiracja: spacer w otoczeniu autentycznej mediolańskiej elegancji. Historia, secesja i szykowne kluby nocne.

MONTE NAPOLEONE to esencja kobiecości w odcieniach czerwieni – wyrafinowany zapach idealny dla każdej fashionistki, który emanuje pewnością siebie i kocha to, co glamour. W tym wariancie nuty głowy tworzą zielona mandarynka i różowy pieprz, nuty serca to absolut z kwiatu pomarańczy i paczuli, a nuty bazy paczula i drzewo sandałowe. Wszystko razem sprawia, że MONTE NAPOLEONE jest elegancki, luksusowy i wyrafinowany.

Profil zapachowy: bursztynowy i owocowy, jak sukienka couture, która otula, wywyższa i skłania do oddania się marzeniom.

Inspiracja: miejski wybieg na świeżym powietrzu, prestiżowy i kultowy, którym należy kroczyć z dumą.

ISOLA to fioletowy zapach dla każdej ‘pop icon’ – kobiety emanującej pewnością siebie, siłą i tajemniczą energią. Reprezentuje go kolor fioletowy. W tym wariancie nuty głowy tworzą esencja Davana i fioletowe jagody, nuty serca to róża i ylang-ylang, a nuty bazy drzewo cedrowe i absolut labdanowy. Wszystko razem sprawia, że ISOLA jest lekko słodki i egzotyczny, zmysłowy i kuszący, a przy tym elegancki i tajemniczy.

Profil zapachowy: bursztynowy, piżmowy i pudrowy, jak jedwabna sukienka na ramiączkach z kurtką z ćwiekami w stylu vintage – niekonwencjonalne i niezwykle nowoczesne połączenie.

Inspiracja: podróż przez labirynt wąskich uliczek, warsztatów i galerii sztuki, w których można się zatracić.

NAVIGLI to zapach w odcieniu pomarańczy. Jest energetyczny, radosny i ekscytujący – perfekcyjny dla kobiety mającej ‘pary soul’. W tym wariancie nuty głowy tworzą esencja pomarańczowa i cytryna, nuty serca to ylang-ylang i absolut z liści fiołka, a nuty bazy drzewo sandałowe i ambrofix. Wszystko razem sprawia, że NAVIGLI jest kwiatowy, słodki, zmysłowy i pobudzający.

Profil zapachowy: kwiatowo-owocowy, niczym cekinowa sukienka, która mieni się przy każdym ruchu.

Inspiracja: aperitify, śmiech, toasty, atmosfera bohemy, dźwięk wieczoru, który dopiero się zaczyna.

i Autor: materiały prasowe KIKO MILANO

