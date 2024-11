Luksusowe i eleganckie perfumy kultowej marki skradły serca Polek. Teraz w promocji Rossmanna są za 38 zł. „Mama jest bardzo zadowolona”

Eleganckie i luksusowe perfumy kultowej marki skradły serca Polek

Każda kobieta ma swój ulubiony zapach. To taki, który przywołuje miłe wspomnienia, pasuje do jej temperamentu i stylu ubierania się. Jedne z nas wolą zapachy lekkie, świeże, inne - cięższe z ogonem. Również pora roku odgrywa sporą rolę w naszych wyborach perfum. Wraz z nadejściem jesieni zmieniają się nasze upodobania zapachowe i w związku z tym zastępujemy swoje letnie, świeże perfumy tymi o nieco słodszej, otulającej woni. Dlatego warto wybrać się do Rossmanna i sprawdzić najnowszą promocję, w której znalazły się kultowe i uwielbiane przez Polki perfumy w znacznie niższych cenach. Wśród nich kultowy już zapach marki Avon - perfumy Perceive. To elegancki zapach, który już lata temu skradł serca Polek. Nic dziwnego - wielu paniom kojarzy się z luksusem i wracają do niego z sentymentem.

"Piękny długotrwały zapach, nadaje się do pracy , na wieczorne wyjścia. Za nie wielką cenę można pachnieć cały dzień"

"Zapach jest intensywny, długo utrzymuje się na skórze oraz ubraniach. Mama jest bardzo zadowolona"

"Moje ulubione perfumy z młodości i po dziś dzień. Zapach przepiękny"

"To jeden z tych zapachów, o których marzą kobiety. Można go wąchać do znudzenia"

- piszą zachwycone perfumami z Avon kobiety.

Perfumy Avon w promocji Rossmanna za 38 złotych

Perfumy Avon całkiem niedawno pojawiły się w ofercie drogerii Rossmann i z pewnością uradowało to fanki tej marki. Perceive dla kobiet to ponadczasowy zapach, który znakomicie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Kompozycja utkana z nut zapachowych frezji, gardenii, białego pieprzu, splecionych akordami gruszki, goździków, śliwki damasceńskiej oraz orchidei waniliowej, piżma i drzewa sandałowego. Teraz perfumy Avon można kupić w promocji Rossmanna za jedyne 38,99 zł za flakonik 50 ml.

i Autor: Rossmann Perfumy Avon w Rossmannie za 38 zł