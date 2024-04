Nowe podejście w pielęgnacji odmładzającej

tołpa.® ideal age dzięki kompleksowi t-EGF działa w rytmie odnowy skóry zapewniając długotrwałe efekty. Wykorzystuje również moc unikalnej kombinacji składników o dermatologicznej skuteczności w wysokim stężeniu – najlepiej przyswajalną formę witaminy C- SAP, kwas hialuronowy i peptydy, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby skóry i zapewniając natychmiast widoczne efekty. Łącząc naturę wspartą nauką, działa u źródła przyczyn spowolnionych procesów, współpracując e skórą.

Wyczytane ze skóry

Wiek to tylko liczba. Proces starzenia zaczyna się w każdej jej komórce. Od stopnia młodości komórek zależy wiek biologiczny skóry będący odzwierciedleniem stanu jej komórek. Co mu nie sprzyja i przyspiesza „zegar” skóry? Siedzący tryb życia, deficyt snu, palenie papierosów, nieodpowiednia dieta i stres. Z kolei regularne ćwiczenia, aktywność ruchowa, higiena snu, zbilansowane menu i umiejętność efektywnego odpoczynku sprzyjają zachowaniu młodości. Niezwykły potencjał w kwestii pozytywnego wpływu na wiek biologiczny skóry mają też odpowiednie kosmetyki.

Dobra komunikacja

W skórze nieustannie zachodzą procesy odnowy i regeneracji. Ma ona swój własny „język” - nieustannie na poziomie komórkowym zachodzi molekularna wymiana informacji wykorzystująca metaboliczne ścieżki sygnałowe. Jeśli z różnych przyczyn ta komunikacja zostanie zachwiana ma to odzwierciedlenie w wyglądzie skóry. Do starzenia dochodzi w momencie spowolnienia „przepływu informacji” lub przekraczających systemy naprawcze skóry liczby błędów. Wówczas potencjał autoregeneracji skóry zostaje ograniczony. W konsekwencji prowadzi to do widocznych zmian związanych m.in. z procesem starzenia.

Czynniki wzrostu – twój kod młodości

Składnikami, obecnymi w skórze, za pomocą których ma ona zdolność komunikacji i nieustannej odnowy są stymulujące molekuły tzw. peptydy sygnałowe, a szczególnym ich rodzajem są czynniki wzrostu (GFs - Growth Factors). Wraz z wiekiem ich liczba stopniowo ulega zmniejszeniu. Skóra wówczas traci elastyczność i odpowiedni stopień nawilżenia, pojawiają się zmarszczki, zmniejsza się gęstość, widoczne są przebarwienia. EGF to jeden z najważniejszych czynników wzrostu odpowiedzialny za młodość skóry i nieodłączny składnik ludzkiego ciała. Jest bezpośrednio zaangażowany w metabolizm i odżywienie skóry. Ma wpływ na cykl metaboliczny skóry – tzw. cykl odnowy TOT (z ang. Turn Over Time), który trwa 28 dni.

Około 30 roku życia liczba EGF w skórze spada, daje to początek procesom starzenia – procesy regeneracyjne spowalniają i wydłuża się cykl odnowy naskórka (TOT). Ma to bezpośrednie przełożenie na spadek elastyczności i jędrności skóry, pojawienie się zmarszczek i przebarwień. W kosmetykach EGF odpowiedzialny jest za podział i proliferację komórek naskórka, fundamentalnie poprawiając stan skóry. EGF okrzyknięty został przez świat nauki „Pięknym czynnikiem” i „Inteligentnym peptydem”, wykazującym właściwości stymulujące wzrost, podział i przekształcanie komórek, który przywraca młodość starzejącej się skórze. Z uwagi na te właściwości wykorzystywany jest w medycynie regeneracyjnej, która jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin medycyny. Jej celem jest stymulowanie naturalnych procesów regeneracji organizmu, przebudowa uszkodzonych tkanek oraz ich odnowa.

Ukryta moc natury torfu tołpa.®

Marka tołpa.® tworząc swoje formuły kosmetyczne łączy świat nauki i natury. Torf tołpa.® to standaryzowany kompleks związków biologicznie aktywnych stworzony przez wybitnego botanika profesora Stanisława Tołpę. W trakcie procesu ekstrakcji uzyskiwane jest z torfu tylko to, co dla skóry najważniejsze. Torf tołpa.® to całe mnóstwo związków organicznych takich jak fulwokwasy, fenolokwasy, aminokwasy, cukry czy peptydy, po to, by regenerować, wzmacniać, chronić i pielęgnować. Każdy z nich wpływa na poprawę kondycji skóry w inny sposób. Na przykład fenolokwasy wzmacniają układ immunologiczny skóry, fulwokwasy to świetne przeciwutleniacze, a aminokwasy uszczelniają NMF (naturalny czynnik nawilżający skóry) poprawiając tym samym poziom nawilżenia naskórka.

Torf tołpa.® to również bogate źródło minerałów. Zawiera wiele mikro- i makroelementów od cynku, magnezu, czy potasu zaczynając po mangan, selen i sód kończąc. Każdy z nich działa w szczególny, określony sposób, ale w grupie uzupełniają gospodarkę mineralną skóry, wpływając korzystnie na procesy metaboliczne w niej zachodzące. Stymuluje procesy odnowy komórek, wzmacnia strukturę skóry, chroni ją przed przesuszeniem i skłonnością do podrażnień, co oznacza, że wykazuje działanie: immunomodulujące, regenerujące, antyoksydacyjne i nawilżające.

Właśnie ze względu na niezwykłą synergię działania stymulującego, regenerującego i immunomodulującego EGF i torfu tołpa.® powstał t-EGF. To połączenie tradycji marki tołpa.® z odkryciami naukowymi. Innowacja wyznaczająca nową ścieżkę w kategorii anti age.

W zgodzie z filozofią prof. Tołpy czerpania tego co najlepsze z natury i zainspirowani medycyną regeneracyjną marka tołpa.® opracowała t-EGF łączące w sobie dwa niezwykle silne składniki aktywne: torf tołpa.® z naturalnie obecną w skórze regenerującą molekułą - czynnikiem wzrostu EGF. Formuły mają za zadanie wspierać zdolności regeneracyjne skóry – w zgodzie z jej naturą i u źródła przyczyn spowolnienia procesów odnowy.

mamy na to dowody:

tołpa.® ideal age

SERUM

Znane i pożądane składniki o dermatologicznej skuteczności w najbardziej skoncentrowanych formułach

Wysokie stężenia składników i szybkie efekty

Stymulowanie spowolnionych wiekiem procesów skóry dzięki odkryciu t-EGF

Potwierdzona skuteczność

Niekomedogenne formuły

Odpowiedź na 3 główne potrzeby skóry: ograniczenie zmarszczek, ujednolicenie kolorytu i wyrównanie powierzchni

tołpa.® ideal age

illumi serum rozświetlające

t-EGF

Serum działa w dwóch wymiarach: wykorzystuje wewnętrzną moc skóry do obniżenia jej wieku biologicznego, a jednocześnie dzięki koncentracji 10% stabilnej witaminy C rozświetla i wyrównuje koloryt. W efekcie skóra promienieje naturalnym pięknem. Niezwykle świeża, emulsyjno-żelowa, niekomedogenna formuła stapia się z naskórkiem, pozostawiając uczucie komfortu i satynowej gładkości.

tołpa.® ideal age

filler serum wypełniające

t-EGF

To serum jest codziennym rytuałem piękna, który możesz stosować zarówno w ciągu dnia, jak i nocą, aby przywrócić skórze objętość i gęstość, redukując zmarszczki nawet o 30%.

Składniki, które kochasz:

t-EGF: czynnik wzrostu epidermalnego w połączeniu z multiroślinnym ekstraktem z torfu, dla stymulacji skóry do odnowy

10% hialuron: średniocząsteczkowy kwas hialuronowy wraz z ekstraktem z Alpina Galanga, wypełnia zmarszczki i zwiększa gęstość skóry

tołpa.® ideal age

renew serum odnawiające

To serum odnawiające na noc, które niesie obietnicę rewolucji w pielęgnacji skóry. Zawarte w nim innowacyjne składniki aktywne takie jak t-EGF i bogaty zestaw kwasów, pracują przez całą noc, aby zmniejszyć widoczność zmarszczek i zwęzić pory aż o 59%.

Składniki, które kochasz:

t-EGF czynnik wzrostu epidermalnego w połączeniu z multiroślinnym ekstraktem z torfu, dla stymulacji skóry do odnowy

10% mieszanka kwasów: w tym glikolowy, maltoobionowy i fitowy, które współdziałają w celu intensywnej rewitalizacji.

15 aminokwasów: rewitalizują i redukują zmarszczki, przywracając skórze młody wygląd.

KREM POD OCZY

Skoncentrowana formuła ukierunkowana na specyficzne potrzeby okolic oczu

tołpa.® ideal age

revital

krem pod oczy ujędrniający

Wysokie stężenie składników i szybkie efekty

Stymulowanie spowolnionych wiekiem procesów skóry dzięki odkryciu t-EGF

Potwierdzona skuteczność i testowany pod kontrolą okulistyczną

Wielozadaniowa formuła odpowiadająca na wszystkie potrzeby skóry wokół oczu

Składniki, które kochasz:

t-EGF czynnik wzrostu epidermalnego w połączeniu z multiroślinnym ekstraktem z torfu, dla stymulacji skóry do odnowy

20% kompleks 5 peptydów: w tym dipeptyd VW, lipopeptyd Pal-GQPR, dipeptyd AH - karnozyna, heptapeptyd - DEETGEF, lipopeptyd TA, które działają synergicznie, aby zwiększyć elastyczność skóry, redukując jednocześnie cienie i opuchnięcia.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

