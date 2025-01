Nowoczesna pielęgnacja dla cery naczynkowej

GUESS prezentuje: "The Creation of a Diva"

Skóra wymagająca czułości

Cera naczynkowa wymaga wyjątkowej troski i specjalistycznej pielęgnacji. Zaczerwienienia pojawiające się przy każdej zmianie temperatury, widoczne naczynka na policzkach czy uczucie ściągnięcia po dniu spędzonym na wietrze to codzienność jej posiadaczy. Ochrona przed promieniowaniem UV i negatywnymi czynnikami środowiskowymi, a także unikanie agresywnych produktów to fundament codziennej rutyny pielęgnacyjnej cery naczynkowej. Ten wrażliwy typ skóry reaguje na wszystko – od stresu po kosmetyki o bardziej intensywnym działaniu. Skomponowanie odpowiedniej rutyny pielęgnacyjnej to konieczność, aby skóra mogła odczuć ulgę, a szczególnie istotne jest wkomponowanie w pielęgnację filtru SPF, chroniącego przed codziennym promieniowaniem, które dla osób z cerą naczynkową może się szczególnie wiązać z zaostrzeniem zaczerwienień.

Profesjonalna pielęgnacja cery wrażliwej

Eau Thermale Avène już od niemal 30 lat opracowuje innowacyjne rozwiązania dla wszystkich typów skóry wrażliwej, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo. Gama Antirougeurs została stworzona z myślą o posiadaczach cery naczynkowej. Odpowiednia pielęgnacja wzmacnia naczynka, łagodzi podrażnienia i zapewnia skórze komfort oraz zdrowy wygląd.

Innowacyjny Antirougeurs ROSAMED SPF 50+ koncentrat nawilżająco-ochronny, to dermokosmetyk, który redukuje zaczerwienienia – również w przebiegu trądziku różowatego – oraz zapobiega ich nawrotom. Zawiera opatentowany1 składnik aktywny ANGIOPAUSINETM™, który przywraca prawidłową reaktywność naczyń, hamując rozszerzanie się tych istniejących oraz zapobiegając powstawaniu nowych.

Koncentrat zawiera także unikalny dla marki Avène Triasorb™, który zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem: UVA, UVB i światłem niebieskim (HEV). Produkt natychmiast łagodzi uczucie ciepła i zapewnia 24-godzinne nawilżenie2.

Można stosować go zarówno samodzielnie, jak i po zabiegach laseroterapii oraz w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. Antirougeurs ROSAMED SPF50+ koncentrat nawilżająco-ochronny, ma lekką, nietłustą konsystencję, nie bieli skóry i bardzo dobrze sprawdza się jako baza pod makijaż. Nakładany rano idealnie przygotuje skórę na nadchodzące wyzwania.

Opieka w punkt przez całą dobę

Od maja 2024 r. w sprzedaży dostępny jest również Antirougeurs ROSAMED koncentrat na utrwalone zaczerwienienia, który m.in redukuje intensywność rumienia o 48%3 oraz natychmiast łagodzi uczucie ciepła, zapewniając skórze 24h nawilżenia4. Doskonale sprawdzi się stosowany jako krem na noc, w rutynie skupionej na ochronie cery naczynkowej.

Dzięki odpowiednio dobranym kosmetykom i systematyczności można skutecznie złagodzić zaczerwienienia, poprawić kondycję skóry, a także cieszyć się jej zdrowym, promiennym wyglądem. W przypadku większych problemów warto zasięgnąć porady dermatologa, który dobierze najlepsze rozwiązania dla indywidualnych potrzeb.