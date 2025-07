Nowoczesna pielęgnacja włosów, która zapobiega ich wypadaniu!

Genesis: Pierwsza gama do pielęgnacji włosów o podwójnym działaniu zapobiegającym utracie ich gęstości.

Produkt gwiazda: Serum Kérastase Genesis zapobiegające wypadaniu do codziennego stosowania to kosmetyk, który zasługuje na szczególną uwagę. Jego stała obecność w rutynie (rano lub wieczorem) dzień po dniu wzmacnia skórę głowy, która z czasem staje się odporna na wypadanie włosów i tworzy optymalne warunki do ich odrastania. Za jego działanie odpowiadają: korzeń imbiru, Aminexilem 1,5% i kofeina.

Gama Kérastase Genesis to 6 niezwykle skutecznych produktów o podwójnym działaniu: przeciw wypadaniu włosów i ich łamliwości na długości. Oprócz serum znajdziesz: Kąpiel Genesis, Kąpiel Wzbogaconą Genesis, Odżywkę Genesis, Maskę Genesis oraz Mleczko Termiczne Genesis.

Za ich skuteczność odpowiada moc 3 składników aktywnych:

Aminexil 1,5% – molekuła zapewnia zdrowe odżywienie głębokich warstw skóry głowy, aktywnie wzmacniając cebulki i redukując wypadanie włosów od nasady.

Komórki macierzyste z szarotki – nawilżają i chronią włosy nawet przed najbardziej ekstremalnymi warunkami.

Korzeń imbiru – stymuluje mikrokrążenie, zapewniając mocne włosy oraz zdrową skórę głowy.

Pierwsza polska ambasadorka Kérastase – Vanessa Aleksander

Kérastase od lat 60. XX wieku kreuje wizerunek silnych kobiet i pokazuje im, jak dbać o jeden z najważniejszych atrybutów urody – włosy. W swoją narrację angażuje współczesne ikony. W najnowszej kampanii na polskim rynku możemy zobaczyć pierwszą polską ambasadorkę Kérastase – Vanessę Aleksander. Utalentowana aktorka młodego pokolenia zdaje sobie sprawę z tego, że przy częstych i wymagających metamorfozach kluczowa jest pielęgnacja na najwyższym poziomie. Z tego powodu na co dzień sięga po luksusowe kosmetyki Kérastase. Współpracę z marką rozpoczyna od kampanii linii Genesis, która jest dedykowana kobietom, które chcą zatrzymać utratę gęstości włosów.