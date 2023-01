Noworoczne odchudzanie i treningi z Lidlem! To teraz najpopularniejsza oferta

Wyjątkowy Pop Up Store. To trzeba zobaczyć

Siedzący tryb życia często objawia się bólem pleców, który można zniwelować, wykorzystując proste i niedrogie akcesoria, np. piłkę gimnastyczną marki Crivit (44,99 zł/ 1 zestaw) o średnicy ok. 65 cm. Jest ona idealna do tzw. aktywnego siedzenia (np. przy biurku), podczas którego człowiek, aby utrzymać równowagę, wykonuje mikroruchy wpływające pozytywnie na mięśnie: grzbietu, bioder, kolan i kostek. Piłka nadaje się też do standardowych ćwiczeń gimnastycznych w pozycji leżącej i siedzącej.

Równie użyteczna jest mata fitness marki Crivit (wymiary 150 x 70 cm, 39,99 zł/ 1 szt.), która zapewnia przyczepność i tym samym, zmniejsza ryzyko urazu. Izoluje ponadto od podłoża, np. twardej posadzki czy wilgotnej trawy. Od poniedziałku, 2 stycznia, w sklepach Lidl Polska będzie oferowana również nieco większa mata do jogi (180 x 60 cm, 49,99 zł/ 1 szt.), wykonana z bezpiecznej pianki, w 100% wolnej od szkodliwych substancji. Do zestawu klienci będą mogli dokupić przydatne podczas wykonywania różnych asan akcesoria do jogi: klocki oraz piłki (34,99 zł/ 1 zestaw). W ofercie znajdzie się też specjalna poduszka balansująca (34,99 zł/ 1 szt.) ułatwiająca szczególnie początkującym przyjęcie prawidłowej postawy.

W co warto wyposażyć domową siłownię?

Osoby, którym w przyszłym roku zależy na modelowaniu mięśni tułowia, powinny zaopatrzyć się w rozkładane hula-hop (49,99 zł/ 1 zestaw), wyściełane pianką poprawiającą komfort. Zmontowanie przyrządu zajmuje krótką chwilę i jest banalnie proste. Jeśli natomiast priorytetem jest wzmocnienie mięśni ramion, idealne ku temu będzie zestaw krótkich hantli (20 kg, 299 zł), składający się z: 2 sztang, 4 zamknięć zaciskowych, 8 jednokilogramowych talerzy do hantli oraz 4 dwukilogramowych, które umożliwiają dopasowanie ciężaru do własnych możliwości i intensywności ćwiczeń. Zestaw warto uzupełnić również o sprzedawane osobno akcesoria, np. specjalne uchwyty do pompek (24,99 zł/ 1 zestaw). W tej samej cenie (24,99 zł/ 1 szt.) oferowane są ekspandery do efektywnego treningu przedramion, wyposażone w regulację oporu od 10 do 40 kg. Doskonałym uzupełnieniem domowej siłowni będą też kettlebelle z masywnego żeliwa, pokryte powłoką PVC, o ciężarze: 6 kg (79 zł), 8 kg (109 zł) lub 10 kg (119 zł). Za ich pomocą można wykonywać ćwiczenia angażujące niemal wszystkie partie ciała, trzeba jedynie dobrać obciążniki o odpowiedniej masie. Równie uniwersalne są sześciokątne hantle z żeliwnym rdzeniem i gumową powłoką, chroniącą podłogę przed zarysowaniami. Ich zaletą jest żebrowany, w pełni stalowy uchwyt, zapewniający lepszą przyczepność. Od poniedziałku 2 stycznia będzie można je kupić w sklepach Lidl Polska w 3 wersjach: 2,5 kg (34,99 zł/ 1 szt.), 5 kg (59,90 zł/ 1 szt.), 10 kg (119 zł/ 1 szt.). Osoby prowadzące aktywny tryb życia mogą zaopatrzyć się w dziesięciokilogramową kamizelkę obciążeniową (149 zł/ 1 zestaw), dzięki której trening stanie się bardziej efektywny: szybciej wysmukli ciało i rozbuduje masę mięśniową kosztem tkanki tłuszczowej. Co ważne, kamizelka posiada wyjmowane wkłady obciążeniowe, co umożliwia dopasowanie jej wagi do potrzeb. Aby rozluźnić mięśnie po zakończonym wysiłku fizycznym, warto skorzystać z pistoletu do masażu marki Vitalmaxx (179 zł/ 1 zestaw) wyposażonego w aż 6 zróżnicowanych programów masujących, do którego producent dołącza 4 różne końcówki: do masażu kręgosłupa, dużych grup mięśniowych, stawów oraz całego ciała.

i Autor: Materiały prasowe Lidl promocje

Nowa kolekcja Crivit łączy w sobie funkcjonalność, wygodę i modny wygląd. W poniedziałek, 2 stycznia, klienci Lidl Polska kupią m.in. odzież do fitnessu wykonaną z oddychającego materiału w specjalnej cenie: sportowe t-shirty, bluzy, bezszwowe topy i spodnie dresowe, w tym legginsy sportowe cenie od 34,99 zł/ 1 szt., a także biustonosz sportowy damski, ze średnim stopniem podtrzymywania biustu – idealny podczas tańca czy jazdy na rowerze – w cenie 25,99 zł.

W ofercie nie zabraknie również odzieży termicznej Crivit, idealnej podczas treningów na świeżym powietrzu. Odzież została wykonana w ponad 80% z materiału pochodzącego z recyklingu i wyposażona w wierzchni materiał BIONIC FINISH®ECO, niewchłaniający wody.

