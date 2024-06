Nowy butik ANIA KRUK w Centrum Handlowym Westfield Arkadia!

ANIA KRUK to biżuteria, która pasuje do każdego. Markę cieszy różnorodność i niezależność, a w dodatkach – ponadczasowość i lekkość. Produkty wpisują się w najnowsze trendy, inspirują, a dodatkowo sprawiają, że każdy czuje się sobą. ANIA KRUK to nie tylko biżuteria — marka wykorzystuje swoje kanały również do tego, by mówić o rzeczach społecznie ważnych.

Nowy Butik przyciąga nie tylko uniwersalną biżuterią, ale inspirującą i kolorową aranżacją. To miejsce, w którym każdy może poczuć się sobą i dobrać dodatki do swojego osobistego stylu.

A z racji tego, że ANIA KRUK uwielbia też wszystkie psiaki, do butiku można zabrać ze sobą swojego pupila — dla czworonożnych przyjaciół została przygotowana specjalna miseczka z wodą, żeby mogły odpoczywać, kiedy klienci będzą wybierać ulubioną biżuterię.

MARKA ANIA KRUK

Biżuterię ANIA KRUK można nosić tak, jak i kiedy się chce — wzory łączą w sobie neutralność i ponadczasową klasykę. To od nas zależy, jak będziemy je stylizować. Ta myśl jest przełożona na butik w Centrum Handlowym Westfield Arkadia, gdzie znajdziemy biżuteryjne bestsellery, kolczyki piercingowe i wzory, które są idealnym pomysłem na prezent.

ANIA KRUK to także biżuteria, którą można podarować na prezent niezależnie od okazji. Drobne przyjemności, podziękowanie bliskiej osobie i miłe gesty — wszystko, czego potrzebujemy znajdziemy w butiku.

i Autor: materiał prasowy Ania Kruk

