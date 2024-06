Najmodniejsza fryzura wszech czasów. Na wesele, na randkę i na wakacje!

Już od najdawniejszych czasów kobiety pragnęły mieć pięknie i bujne loki. Aby osiągnąć wymarzony efekt korzystano ze specjalnych żelazek do włosów. Przypominające szczypce żelazko umieszczano w rozżarzonym piecu, by się nagrzało, a następnie "układano" nim loki. Współczesne kobiety mają zdecydowanie prościej, a nowoczesne lokówki nie tylko nie niszczą włosów, ale fryzura jest również trwała. Kobiece loki to często symbol męskiej fantazji i synonim zmysłowego seksapilu. Idealnie sprawdzają się na większe wyjścia oraz na imprezę. Jeżeli nie wiesz, na jaką fryzurę postawić to loki zawsze są strzałem w dziesiątkę.

W ostatnim czasie klasyczne lokówki mają solidną konkurencję w postaci falownic. Dają one delikatny efekt plażowych fal niczym u dziewczyny surfera. SEPHORA COLLECTION Double Waver to falownica z natychmiastowym efektem wavy.

Po raz pierwszy Sephora Collection wkracza na nowe terytorium — akcesoriów do włosów. Tylko u nas poznaj Double Waver — falownicę, dzięki której uzyskasz beachy waves z łatwością i w kilka minut.

Poznaj falownicę Double Waver w edycji limitowanej w Sephora Collection. Jest lekka, kompaktowa i łatwa w użyciu. Już w kilka minut i bez wysiłku uzyskasz wspaniałe fale. Do wyboru jest pięć poziomów temperatury do 220°C w zależności od pożądanego efektu i rodzaju włosów (140°C dla włosów cienkich, 180°C dla włosów normalnych, 210°C dla włosów grubych). Stwórz stylizację odpowiednią do pragnień: przytrzymaj falownicę przez 5 sekund dla uzyskania efektu naturalnego falowania, 8 sekund dla mocnych fal, a 10 sekund dla zdecydowanych skrętów. Wybór należy do Ciebie!

Jak wydobyć naturalny skręt włosów? Nałóż 2 łyżki tego produktu i umyj głowę szamponem

Pierwszym krokiem w wydobywaniu naturalnego skrętu włosów jest ich pielęgnacja. Eksperci radzą, by zrezygnować z kosmetyków zawierających silikony. Moa one obciążać włosy i sprawią, że wydobycie skrętu będzie4 trudniejsze. Kosmyki same będą się prostować. Stawiaj przede wszystkim na kosmetyki które dedykowane są właśnie włosom kręconym i pomagają wydobywać ich naturalny skręt. Jednym ze skutecznych sposobów pielęgnacji włosów kręconych jest ich olejowanie. Pomaga nie tylko zachować włosy w dobrej kondycji ale także właśnie poprawia ich skręt. Dodatkowo olejowanie chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych na włosy oraz pomaga w ich rozczesywaniu. Idealnym olejkiem do włosów kręconym jest olejek z czarnuszki, czyli "złoto faraonów". Jego dobroczynne właściwości znane są od tysięcy lat. Dzięki niemu włosy kręcone stają się bardziej sprężyste i lekkie. Daje to efekt spektakularnej burzy loków. Olejek z czarnuszki dodatkowo uelastycznia włosy i nadaje im zdrowego blasku.