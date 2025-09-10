Nowy desing showroomu kultowej marki biżuteryjnej

Przestrzeń showroomu została zaprojektowana z myślą podkreślenia koncepcji aranżacji salonów marki nawiązując jednocześnie do wystroju wnętrz agencji. Podłoga i ściany utrzymane w odcieniach złamanej bieli i beżu, tworzą neutralne tło, które podkreśla prezentowaną biżuterię i akcesoria. Centralnym elementem jest wykonana na zamówienie gablota w kolorze burgundu wykończona na wysoki połysk z marmurowym blatem, na którym eksponowane są najnowsze kolekcje. Autorem projektu jest zaprzyjaźniona z agencją pracownia wnętrz Paweł Jurkiewicz Studio. Paweł od blisko dekady realizuje różnorodne projekty – od prywatnych domów i apartamentów, poprzez przestrzenie biurowe i handlowe, aż po wnętrza obiektów hotelowych. Jego styl łączy w sobie bogactwo form, faktur i materiałów, czerpiąc inspiracje zarówno ze współczesnego designu, jak i z estetyki minionych dekad.

Tworząc projekt miałem w głowie misterne szkatułki skrywające biżuterię, z mnóstwem wysuwanych tacek i szufladek. Chciałem stworzyć przeskalowane puzderko o mocnym kolorze nawiązującym do klasycznych pudełek na pierścionki jako centralną część showroomu. Zaoblone płaszczyzny mebla wypolerowane na wysoki połysk odbijają jak w krzywym zwierciadle inne elementy wyposażenia - stalowe trójkątne półki czy lustrzany parawan. Zależało mi na eleganckim nastroju podkreślającym charakter marki - komentuje Paweł Jurkiewicz.

Ściany showroomu zdobi geometryczny obraz autorstwa Paula Bika - tworzącego w Mediolanie artysty i architekta wnętrz.

Cieszę się, że nasza biżuteria otrzymała tak wyjątkową oprawę. Wierzę, że styliści, dziennikarze i influencerzy korzystający z showroomu również docenią niepowtarzalny charakter tego wnętrza – dodaje Magdalena Siegal, Marketing and Communication Manager w TOUS.

Za obsługę showroomu oraz wypożyczenia odpowiadają Gracjan Duchnik i Zofia Markiewicz.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

