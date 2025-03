Nowy L’Oréal Pro Squad: cztery wyjątkowe osobowości, różnorodne pasje i talenty

Pionierskie podejście i innowacyjność

L’Oréal Professionnel jest liderem w kategorii profesjonalnych kosmetyków do włosów i zaufanym partnerem stylistów. Od 1909 roku umożliwia profesjonalistom oraz konsumentom wyrażenie swojego stylu w sposób bezpieczny dla włosów. Innowacyjna marka od zawsze skupia się na rozwoju i pionierskim podejściu do tworzenia kosmetyków. To ważne – każdy rodzaj włosów jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Właśnie taką perspektywę podkreśla marka w nowej odsłonie projektu L’Oréal Pro Squad, zakładającego współpracę influencerską z wyjątkowymi kobietami.

Nowy L’Oréal Pro Squad

Nowy L’Oréal Pro Squad influencerski tworzą cztery utalentowane osobowości – Hania Puchalska z GENZIE, Inez Lis – członkini @dresscode.crew, Marcysia Ryskała – kojarzona z Ekipą Friza oraz Roksana Kwiatkowska, od lat związana ze światem mody, Creative Director wytwórni 2115. Każda z członkiń składu jest pod stałą opieką marki ­­i dopasowanego do niej Master Artysty – stylisty fryzur i szkoleniowca. Hania Puchalska będzie współpracować z Tomkiem Stuglikiem, Inez Lis z Piotrem Hullem, Marcysia Ryskała z Jackiem Rybackim, a Roksana Kwiatkowska z Marleną Błasik. Połączenie, w tak zwane Power Duo, pozwoli każdemu z nich rozwinąć swoją kreatywność i wspólnie tworzyć jeszcze lepsze inspiracje, dla fryzjerów i konsumentów, z zachowaniem dbałości o zdrowie włosów.

Co o współpracy mówią członkinie Pro Squadu:

- Zaczynając w zeszłym roku swoją przygodę z marką L’Oréal Professionnel nie wiedziałam, że będzie ona przepełniona tyloma cudownymi momentami! Nasza współpraca zaczęła się od sesji zdjęciowej, następnie przez cały rok marka wspierała mnie nie tylko w naszych wspólnych działaniach, ale również ważnych dla mnie zawodowych momentach. Jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że mogę pokazywać wspaniałe profesjonalne produkty do włosów, których używam na co dzień i którym ufam, a przy tym realizować swoje najbardziej szalone metamorfozy – Hania Puchalska (wpis na Instagramie).

- W końcu mogę się pochwalić, że oficjalnie dołączyłam do składu L’Oréal Professionnel. Takie dni jak ten pokazują mi, że NIGDY nie wolno przestać w siebie wierzyć. Współpracowanie z marką, którą się uwielbia i używa na co dzień to jest to o czym marzyłam kiedyś, dzisiaj się to dzieje i nie umiem wam opisać w słowach jakie szczęście mi towarzyszy… a to nie wszystko jeszcze w tym roku!! – Inez Lis (wpis na Instagramie).

- Świetnie wspominam współpracę z marką z zeszłego roku – wspólne metamorfozy, projekty, wyjazdy, eventy – to było coś! Jestem zaszczycona, że kolejny raz mogę w tym uczestniczyć. Odkąd działam w L’Oréal Pro Squad dbanie o moje włosy weszło na inny level. Boskie kosmetyki w połączeniu z czujnym okiem i umiejętnościami @jacek_rybacki_proffesionalhair dają spektakularne efekty! – Marcysia Ryskała (wpis na Instagramie).

- Kolejny rok jestem częścią oficjalnego L’Oréal Pro Squad – to dla mnie zaszczyt i ogromna duma tworzyć polską reprezentację marki razem z niesamowitymi i inspirującymi dziewczynami. Bycie częścią L’Oréal Professionnel w zeszłym roku było dla mnie spełnieniem marzeń – tworzyliśmy piękne kampanie i mam nadzieję, że inspirowaliśmy konsumentów do progresywnego podejścia do pielęgnacji włosów. Ja nauczyłam się w tym temacie bardzo dużo, a myślałam, że wiem wszystko. Ten rok będzie pełen pasji, nowych wyzwań i pięknych fryzur – nie mogę się doczekać! – Roksana Kwiatkowska (wpis na Instagramie).

To już druga odsłona projektu, który łączy wyjątkowe i oryginalne osobowości z innowacyjną marką profesjonalnych kosmetyków do włosów. L’Oreal Pro Squad będzie czynnie wspierał działania L’Oréal Professionnel poprzez stałą współpracę i wsparcie bieżących kampanii marki. Pierwsze efekty są już widoczne – każda z członkiń wzięła udział w sesji zdjęciowej, podczas której wykorzystane zostały produkty z najnowszej gamy pielęgnacyjnej – serii Vitamino Color Spectrum.

i Autor: Filip Preis L’Oréal Pro Squad

i Autor: Filip Preis L'Oréal Paris