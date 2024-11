Nowy sezon? Nowe buty! Nowa kolekcja Lee Cooper Jesień/Zima 2024

Obuwie Lee Cooper to idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią łączyć najnowsze trendy z zawsze modną klasyką. Inspirując się brytyjską tradycją i miejskim stylem życia, marka tworzy obuwie, świetne na każdy dzień. Najwyższej jakości materiały sprawiają, że wszystkie modele Lee Cooper są wytrzymałe, zapewniają komfort noszenia i pewność kroku bez względu na rodzaj podłoża. Te buty sprostają wszystkim wyzwaniom i dodadzą wyrazu każdej stylizacji, niezależnie od pogody. A co marka przygotowała na obecny sezon? Kilkadziesiąt propozycji dla mężczyzn, kobiet i dzieci, spośród których każdy znajdzie idealny wariant dla siebie. Oto kilka zupełnie różnych modeli, które perfekcyjnie wpisują się w obowiązujące modowe trendy.

Lee Cooper LCJ-24-03-3007 to stylowe męskie buty miejskie, doskonałe na ciepłą jesień. Są wykonane z miękkiej, elastycznej syntetycznej skóry zamszowej, dzięki czemu zapewniają doskonałe dopasowanie i pozwalają stopom swobodnie oddychać. Na uwagę zasługuje cholewka, która jest wklejona do podeszwy, co podkreśla sportowy i nowoczesny wygląd tego modelu. Natomiast Lee Cooper LCJ-24-33-2913M to wysokie miejskie sznurowane trapery, zrobione z licowanej skóry, dzięki czemu wyglądają niezwykle stylowo i elegancko. Również skórzane są sztyblety Lee Cooper LCJ-24-33-2925M. To także buty wysokie, ale wsuwane, dostępne w kolorze czarnym lub brązowym, a więc uniwersalne do każdego jesiennego outfitu. Ich gumowa podeszwa gwarantuje doskonałą przyczepność i stabilność. Lee Cooper LCJ-24-33-2921M to zaś idealne sznurowane brązowe buty na zimę z naturalnej skóry. Grubsza podeszwa w jaśniejszym kolorze i ciekawe przeszycia nadają im oryginalny design.

A co marka Lee Cooper przygotowała dla pań? Sznurowane damskie botki LCJ-24-03-3049LA to kwintesencja miejskiego sportowego looku. Mają cholewkę z imitacji skóry w zawsze modnym kolorze „camel” i doskonale sprawdzą się na co dzień, choć można się w nich wybrać także na weekend za miasto. Natomiast model Lee Cooper LCJ-24-01-2976L to ocieplane trzewiki, wykonane z wysokiej jakości czarnej skóry naturalnej licowej. Są zapinane na suwak, mają grubą podeszwę i ozdobne pikowane cholewki. Jeśli na wypadek mroźnej pogody potrzebne są śniegowce, z oferty Lee Cooper warto wybrać biało-czarny model LCJ-24-44-2867LA. Buty te zapinane są na dwa zamki błyskawiczne, co ułatwia ich zakładanie i zdejmowanie, dolna część cholewki została wykonana z wodoodpornej gumy, która skutecznie chroni stopy przed śniegiem i deszczem, a całość wykończono miękkim futerkiem, które nie tylko gwarantuje ciepło, ale i stanowi element dekoracyjny. Warto także zwrócić uwagę na inny ocieplany kożuszkiem model – sznurowane półbuty damskie z naturalnego nubuku Lee Cooper CJ-24-01-2972L. Ich gruba, stabilna podeszwa izoluje ciepło, stwarza komfort podczas chodzenia i zapewnia dobrą przyczepność do podłoża w każdych warunkach.

A co dla najmłodszych? Może śniegowce Lee Cooper LCJ-24-44-2861K? To wysokie dziecięce buty zapinane na rzep, doskonałe na mroźne dni. Wnętrze z miękką wyściółką utrzymuje małe stopy w cieple, a solidna podeszwa zapewnia doskonałą przyczepność zapobiegając poślizgom.

i Autor: materiały prasowe Lee Cooper

i Autor: materiały prasowe Lee Cooper

i Autor: materiały prasowe Lee Cooper