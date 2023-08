Nowy trend w pielęgnacji. Czym jest skinimalizm?

Najgorszy błąd podczas używania perfum. Przez to zapach szybko się ulatnia. Ekspertka radzi, co zrobić, aby utrzymać zapach na dłużej

Oryginalne, naturalne receptury, wartościowe substancje aktywne oraz połączenie wielowiekowej wiedzy i tradycji z najnowocześniejszą technologią – wszystko to sprawia, że kosmetyki Samarité składają obietnice, które zawsze się spełniają. Działają dokładnie tam, gdzie skóra ich potrzebuje i właśnie tak, jak tego potrzebuje, a przy tym są przyjemne w stosowaniu i szybko się wchłaniają, spełniając wymogi współczesnych kobiet i mężczyzn. Minimalna ilość produktów jest w stanie zapewnić maksymalny efekt pielęgnacyjny, czego dowodem są 3 poniższe wielozadaniowe bestsellery.

Supreme Cleanser dokładnie oczyszcza skórę twarzy, okolic oczu i całego ciała, nie wywołując łzawienia, podrażnień, uczucia ściągnięcia oraz nie zaburzając jej naturalnej flory bakteryjnej. Harmonijnie dobrana kompozycja 25 ekstraktów roślinnych pozbawia skórę wszelkich zanieczyszczeń, sprawiając, że oddycha z ulgą, jest wyciszona, a przy tym wygładzona i rozświetlona. Prebiotyczny żel Supreme Cleanser, zawierający 92% składników pochodzenia naturalnego, jest odpowiedni dla całej rodziny i absolutnie każdego rodzaju skóry, nawet tej nadwrażliwej i nietolerującej innych preparatów myjących, dla kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci od 3. roku życia. To naprawdę najskuteczniejszy wielozadaniowy preparat do mycia, który ma aż 15 zastosowań, m. in. oczyszcza twarz, ciało i włosy, może być stosowany jako preparat do demakijażu lub do higieny intymnej, łagodzi świąd, podrażnienia i oparzenia oraz niweluje nieprzyjemne zapachy, pomoże oczyścić akcesoria do makijażu, a nawet odnajdzie się w roli płynu do prania delikatnych tkanin. Panowie z jego pomocą zadbają o zarost i unikną podrażnieniu po goleniu.

i Autor: materiały prasowe Supreme Balm Samarite

Divine Cream to natomiast wielozadaniowy, bezolejowy kosmetyk 3 w 1: krem na dzień, na noc i pod oczy, okrzyknięty Kremem Wszech Czasów portalu wizaż.pl. Zawiera 33 naturalne ekstrakty, 0% olejów, 0% kontrowersyjnych składników i sztucznych substancji zapachowych, za to 93% składników pochodzenia naturalnego. To uniwersalny krem dla kobiet, w tym dla ciężarnych oraz matek karmiących, i mężczyzn rekomendowany dla każdego rodzaju cery: suchej, tłustej, mieszanej, wrażliwej, jak również tej zmagającej się z podrażnieniami, naczynkami czy trądzikiem. Jest lekki jak krem na dzień i bogaty jak krem na noc. Idealnie poprawia kondycję skóry i ją odmładza: długotrwale nawilża redukuje zmarszczki, wyraźnie liftinguje, wzmacnia naczynka, zmniejsza opuchnięcia i cienie pod oczami, normalizuje wydzielanie sebum, a także przyjemnie koi. Wszystko to sprawia, że Divine Cream sprzedaje się w Polsce co 7 minut!

i Autor: Materiały prasowe Samarite

Divine Skin Perfector to zaś nawilżająco-upiększający krem na nowo definiujący pojęcie kompleksowej opieki nad skórą. To prawdziwy preparat 4 w 1 do czterech partii skóry: twarzy, okolic oczu, szyi i dekoltu, zapewniający cztery efekty: ochronę, upiększenie, pielęgnację i wodoodporność, a także chroniący przed czterema rodzajami promieniowania: UVA, UVB, HEV i IR. Ma konsystencję lekkiego podkładu z subtelnym pigmentem, który perfekcyjnie stapia się ze skórą bez względu na jej naturalny odcień. W rezultacie ujednolica koloryt skóry i ją wygładza, zmniejsza widoczność niedoskonałości skóry, w tym plam pigmentacyjnych i zaczerwienień, nie pozostawia nieprzyjemnego filtru i zapewnia naturalne wykończenie. Jest jednocześnie idealny pod makijaż, jak również może go także zastąpić. Divine Skin Perfector zawiera 6 mineralnych i organicznych filtrów UV i 34 cenne naturalne ekstrakty, nie znajdziemy w nim zaś żadnych sztucznych substancji zapachowych. Sprawdzi się w przypadku każdego rodzaju cery, nawet tej wymagającej: suchej, tłustej, mieszanej czy wrażliwej, a rekomendowany jest do skóry narażonej nie tylko na działanie promieni słonecznych, ale także niebieskiego światła emitowanego przez urządzenia elektryczne. Tak jak pozostałe wspomniane produkty Samarité, ten także jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

i Autor: materiały prasowe Samarite